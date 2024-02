Renault 5 

Peugeot 3008 III

Avec ses lignes de SUV coupé, le 3008 arbore un nouveau look tranchant qui a des chances de séduire un public déjà conquis par sa version précédente. Doté du nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit et son grand écran de 21 pouces, le 3008 de troisième génération gagne en modernité sans compter qu'il se décline désormais en 100% électrique, le e-3008, quand les motorisations exclusivement thermiques sont abandonnées. Son tarif débute à partir de 38 490 euros en hybridation légère et à partir de 44 990 euros en électrique avant la déduction du bonus écologique. Son arrivée en concessions est prévue pour le mois de février.