Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025, qui pour le remplacer chez Mercedes ?

Le Britannique, sept fois champion du monde de Formule 1, quittera Mercedes à la fin de l'année pour rejoindre la Scuderia Ferrari et...Charles Leclerc.

C'est une véritable bombe qui secoue en ce 1er février le paddock de la Formule 1. Lewis Hamilton, 39 ans depuis le mois dernier, pilotera une Ferrari à partir de la saison 2025. Le chef de file de Mercedes depuis 2013, écurie avec laquelle il a obtenu six de ses sept titres de champion du monde – et 82 victoires en Grand Prix -, va quitter la firme allemande qui lui avait offert un nouveau contrat au mois d'août dernier. Celui-ci, d'une durée d'un an plus une en option, lui laissait une porte de sortie en 2025 dans laquelle le Britannique s'est donc très vite engouffrée.

La rumeur d'une arrivée de Lewis Hamilton du côté de Maranello, le siège historique du constructeur italien, était née au printemps dernier mais sa prolongation avec les Flèches d'Argent durant l'été semblait l'avoir éteinte. Pourtant, depuis très tôt ce jeudi matin, des informations circulaient sur la probable signature de l'illustre n°44 chez Ferrari. Une nouvelle confirmée en milieu d'après-midi lors d'une réunion d'équipe durant laquelle le patron de l'équipe, Toto Wolff, a informé les employés, par téléphone puisqu'il se trouve actuellement à l'étranger, du départ prochain de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la F1. Lewis Hamilton, troisième du championnat du monde l'année dernière, disputera donc une dernière saison, la 12ème, au volant d'une Mercedes à partir du mois prochain (le premier Grand Prix, à Bahreïn, est programmé le samedi 2 mars). Il sera ensuite temps de rejoindre Ferrari, la troisième écurie de sa carrière puisqu'il avait fait ses débuts, en 2007, chez McLaren.

En Italie, ''King Lewis'' fera la paire avec Charles Leclerc. Le Monégasque vient justement de prolonger son contrat de cinq années, ce qui le lie avec la Scuderia jusqu'en 2029, même s'il pourra décider de partir dès 2027 s'il juge sa monoplace pas assez compétitive. L'arrivée de Lewis Hamilton pose désormais la question de savoir qui lui succédera dans le baquet de la Mercedes l'année prochaine. Et là, les possibilités sont nombreuses.

Si d'ici là Sergio Perez ne sera probablement plus au côté de Max Verstappen chez Red Bull, si Carlos Sainz devra donc trouver une nouvelle écurie après s'être fait piquer sa place par Hamilton, la possibilité de voir le Français Esteban Ocon débarquer en Allemagne existe. Le Normand de 27 ans était pilote réserve Mercedes en 2019 avant d'être titularisé chez Renault puis Alpine. Esteban Ocon connaît bien la maison et a laissé de bons souvenirs aux dirigeants.

Mais Mercedes pourrait aussi être tenté de lancer un jeune pilote au côté de George Russell. Dans ce cas, la piste menant à l'Italien Andrea Kimi Antonelli, membre du Mercedes Junior Team, est à surveiller de près. Le Bolonais va découvrir la F2 cette saison à seulement 17 ans et le petit monde de la Formule 1 scrutera de très près ses performances. Mercedes tout particulièrement.