Appelez-la Alpine A524

L'aileron arrière revu

A l'arrière, l'aileron avait été identifié comme le maillon faible, comme rappelé par le directeur technique Matt Harman. "Il y a eu des circuits où l'on n'était pas assez efficace dans le rapport entre appui et traînée. C'était notamment le cas à Monza. On a appris de cela et on a dessiné de nouvelles choses".