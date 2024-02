La saison de F1 débute à Bahreïn, la chasse à Verstappen est ouverte

Bahreïn sera le théâtre, de jeudi à samedi, du premier Grand Prix de la nouvelle saison de Formule 1. Triple champion du monde en titre, Max Verstappen sera sans doute encore très difficile à battre cette année.

La saison 2024 de Formule 1 réservera-t-elle plus de suspense que la précédente ? On aimerait vous dire oui, mais le doute est permis. Intouchable l'an passé, l'écurie Red Bull, victorieuse de 21 des 22 Grands Prix disputés (un record), semble encore posséder une belle marge sur la concurrence à l'issue des trois journées d'essais officiels effectués entre le 21 et le 23 février à Bahreïn. Sur le circuit de Sakhir, qui accueille ce week-end la première course de la saison, la RB20 de Max Verstappen et Sergio Perez a montré qu'elle serait encore extrêmement compétitive malgré le risque pris pas l'écurie autrichienne de changer le concept de la monoplace avec notamment de nouveaux pontons pour une entrée d'air verticale.

Cela indique au moins que le constructeur ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Pourtant sa domination sur les autres marques, à commencer par les prestigieuses écuries Mercedes et Ferrari, n'a jamais connu d'égale dans l'histoire de la Formule 1. Tout comme l'hégémonie d'un pilote, Max Verstappen, sacré l'année dernière champion du monde pour la troisième fois de suite avec un nouveau record de points (575) et de victoires (18). L'écart de 290 points avec son dauphin au classement pilotes - son coéquipier Sergio Perez - résume à lui seul la suprématie du Néerlandais. Seule ombre au tableau chez Red Bull, "l'affaire Christian Horner", son patron, visé par une plainte en interne pour comportement inapproprié, même si enquête menée au sein de l'écurie a été classée sans suite, mercredi, à la veille des premiers essais libres de la saison.

L'omnipotence de Red Bull signifie-t-il que l'ennui sera l'invité redondant des 24 Grands Prix du calendrier 2024 ? Sans doute pas, mais il faudra possiblement aller chercher ailleurs que dans la course à la première place du championnat du monde le piment d'une saison sans aucun rookie, ce qui n'était arrivé jusque-là qu'en 1951 et 1969. La lutte pour la deuxième place des constructeurs entre Mercedes, Ferrari voire McLaren, la dernière saison de Lewis Hamilton au volant d'une Mercedes avant qu'il ne rejoigne Ferrari à la fin de l'année, le comportement de l'écurie Alpine pour qui les premiers essais officiels ont été inquiétants, les rumeurs de transferts qui pourraient concerner plusieurs pilotes de renom qui vont ou pourraient changer d'écurie (Perez, Sainz, Alonso, Ricciardo)...les sujets dignes d'intérêt seront quand même nombreux.

Avec ses 15 virages, ses quatre lignes droites et ces 3 zones DRS, le circuit de Sakhir, introduit au calendrier il y a 20 ans, peut parfois offrir des courses spectaculaires, comme ce fut le cas en 2022 lors du duel à grande vitesse entre Charles Leclerc et Max Verstappen qui avait finalement tourné à l'avantage du pilote monégasque. Un Grand Prix à rebondissements, voilà de quoi aurait bien besoin la Formule 1 pour bien lancer une saison que la plupart des observateurs envisagent assez monotone.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Bahreïn ?

Du fait du Ramadan, dont la date de début a été fixée au dimanche 10 mars au soir, les deux premières courses de la saison, programmées dans des pays à forte majorité musulmane (Bahreïn et Arabie Saoudite), seront exceptionnellement disputées un samedi. La première journée du Grand Prix d'ouverture de la saison 2024 se déroulera donc le jeudi avec au programme des 20 pilotes les deux premières séances d'essais libres. Le départ du Grand Prix sera donné à 16 heures, donc à 18 heures dans le pays du Golfe Persique.

Essais libres 1 à 12h30 le jeudi 29 février (durée : 1h)

Essais libres 2 à 16h le jeudi 29 février (durée : 1h)

Essais libres 3 à 13h30 le vendredi 1 er mars (durée : 1h)

mars (durée : 1h) Qualifications à 17h le vendredi 1 er mars (durée : 1h)

mars (durée : 1h) Grand Prix à 16h le samedi 2 mars (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Bahreïn ?

Le Grand Prix de Bahreïn sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra zapper sur Canal+ Sport pour regarder les pilotes en découdre lors des deux premières journées tandis que le Grand Prix, samedi, sera retransmis sur Canal+.

Jeudi 29 février : Libres 1 à 12h15 + Libres 2 à 15h45 sur Canal+ Sport

Vendredi 1 er mars : Libres 3 à 13h15 + Qualifications à 16h40 sur Canal+ Sport

mars : Libres 3 à 13h15 + Qualifications à 16h40 sur Canal+ Sport Samedi 2 mars : émission "La Grille" à 14h20 + Grand Prix à 16h sur Canal+

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle débutera la fin du mois de février, à Bahreïn, pour s'achever début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :