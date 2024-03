Le Grand Prix d'Arabie Saoudite en clair, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Une semaine après l'ouverture de la saison marquée par la domination des Red Bull et notamment celle de Max Verstappen, le championnat du monde de Formule 1 se poursuit ce week-end à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Le premier Grand Prix de l'année, disputé le week-end dernier à Bahreïn sur le circuit de Sakhir, n'a pas enflammé les foules. Et pour cause, malgré une séance de qualifications prometteuse tant les écarts entre les monoplaces étaient serrés, la course n'a guère fait de place au suspense. Parti en pole position, Max Verstappen a survolé les débats, son écurie, Red Bull, a signé un premier doublé avec la deuxième place de Sergio Perez, toutefois relégué à 22 secondes du triple champion du monde. Derrière, les Ferrari de Carlos Sainz (3ème) et Charles Leclerc (4ème), les Mercedes de George Russell (5ème) et Lewis Hamilton (7ème), ou encore les McLaren de Lando Norris (6ème) et Oscar Piastri (8ème) se sont battues pour les places d'honneur, comme l'an passé et probablement comme ce sera encore souvent le cas en 2024.

La deuxième course de la saison, prévue ce samedi en Arabie Saoudite, sera l'occasion de voir si la première hiérarchie établie à Bahreïn se confirme. On souhaite à Alpine que ce ne soit pas le cas tant ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, classés respectivement 17ème et 18ème à un tour du vainqueur la semaine dernière, ont vécu un calvaire. Il y a déjà eu du mouvement au sein de l'écurie entre les deux Grands Prix, mais les deux Français vont sans doute devoir prendre leur mal en patience tant leur A524, déjà inquiétante lors des premiers essais officiels, est mal née.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Arabie Saoudite ?

Du fait du Ramadan, dont la date de début a été fixée au dimanche 10 mars au soir, les deux premières courses de la saison, disputées dans des pays à forte majorité musulmane (Bahreïn et Arabie Saoudite), ont exceptionnellement été programmées un samedi. Comme le week-end dernier du côté de Bahreïn, les monoplaces entreront donc en piste dès jeudi en Arabie Saoudite avec deux premières séances d'essais libres. Le départ du Grand Prix sera donné à 18 heures, donc à 20 heures dans le pays du Moyen-Orient.

Essais libres 1 à 14h30 le jeudi 7 mars (durée : 1h)

Essais libres 2 à 18h le jeudi 7 mars (durée : 1h)

Essais libres 3 à 14h30 le vendredi 8 mars (durée : 1h)

Qualifications à 18h le vendredi 8 mars (durée : 1h)

Grand Prix à 18h le samedi 9 mars (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Arabie Saoudite ?

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Mais tout le monde pourra regarder la course, prévue samedi en fin d'après-midi, puisqu'elle sera exceptionnellement retransmise en clair.

Jeudi 7 mars : Libres 1 à 14h15 + Libres 2 à 17h45 sur Canal+ Sport

Vendredi 8 mars : Libres 3 à 14h15 sur Canal+ Sport + Qualifications à 17h40 sur Canal+

Samedi 9 mars : émission "La Grille" à 17h + Grand Prix à 18h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 1 Grand Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 26 points

2. Sergio Perez (Red Bull) 18 points

3. Carlos Sainz (Ferrari) 15 points

4. Charles Leclerc (Ferrari) 12 points

5. George Russell (Mercedes) 10 points

6. Lando Norris (McLaren) 8 points

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 6 points

8. Oscar Piastri (McLaren) 4 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 2 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre, à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars 2024 à 16h (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars 2024 à 18h

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars 2024 à 7h

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril 2024 à 7h

5. GP de Chine (Shaghai) : dimanche 21 avril 2024 à 8h

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai 2024 à 21h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai 2024 à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai 2024 à 15h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin 2024 à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin 2024 à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin 2024 à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet 2024 à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet 2024 à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet 2024 à 15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août 2024 à 15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre 2024 à 15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre 2024 à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre 2024 à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre 2024 à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre 2024 à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre 2024 à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre 2024 à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre 2024 à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre 2024 à 14h