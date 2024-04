Le Code de la Route a changé, trop de Français ignorent ce que veut vraiment dire ce panneau

C'est un panneau typique du Code de la route français mais savez-vous vraiment ce qu'il signifie ? Attention, les règles ont changé en début d'année 2024...

C'est un panneau bien connu des candidats au permis de conduire qui passent l'examen théorique, le fameux examen du Code de la route. Le panneau rond B9B, qui représente un vélo sur fond blanc avec un contour rouge, figure en bonne place dans notre Code de la route. Mais même en ayant bachoté et révisé le concours, les candidats pourraient bien se tromper ! Car sachez-le, les règles ont discrètement changé au printemps 2024.

Un arrêté, publié au Journal Officiel le 23 mars 2024, informe de ce changement. Avant d'en voir le détail, petit rappel : le panneau B9B est un panneau d'interdiction. Si vous le voyez, il signifie qu'aucun cycliste ne peut s'engager sur cette voie. Certains pensent le contraire en jugeant que le vélo n'est pas barré sur le panneau. Il n'en est rien. On trouve ce panneau par exemple à l'approche d'un tunnel ou surtout d'une voie rapide menant à l'autoroute où la vitesse minimale, 80 km/h, n'est pas vraiment compatible avec la pratique du cyclisme, même pour les champions !

On peut également voir ce panneau en ville, notamment lorsqu'une signalisation spécifique et des voies dédiées, comme les pistes cyclables, ont été installées. Dans ce cas précis, les vélos ont l'obligation d'emprunter la piste cyclable qui leur est réservée. Un panneau rond représentant un vélo blanc sur fond bleu peut aussi y être installé.

Qu'est ce qui a changé sinon depuis mars avec ce nouveau point du Code de la route ? Les vélos ne sont en fait plus les seuls concernés par ce panneau d'interdiction. L'arrêté du 23 mars dernier précise que toute la signalisation routière verticale qui s'appliquait jusque-là aux cyclistes, l'est aussi également aux conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé, les EDPM. Derrière ce nom un peu barbare, se cachent de nombreux usagers en ville puisque cette catégorie regroupe les trottinettes électriques, avec ou sans selle, mais aussi les gyropodes et autres gyroroues. En d'autres termes, si vous voyez ce fameux panneau, la voie en question est désormais aussi interdite aux trottinettes.

Le panneau B9B n'est pas le seul concerné, toute la signalité s'applique aussi aux trottinettes, par exemple, les feux tricolores, le double-sens cyclable, ou le "Cédez-le-passage cycliste au feu". Et pas question d'y échapper ! Rouler sur une voie non autorisée vous expose à une contravention de 4e classe, c'est à dire une amende de 135 euros. Si vous ne roulez pas sur la piste cyclable installée et dûment signalée, c'est une amende de 35 euros que vous risquerez. Ca vaut le coup d'ouvrir l'oeil et de vérifier les dernières nouveautés du Code de la route. Rappelons-le, nul n'est sensé ignorer la loi.