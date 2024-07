Cette autoroute est la plus chère de France, plusieurs euros pour faire 1 seul kilomètre

3. A19 - Sens (Yonne) - Artenay (Loiret)

Beaucoup moins cher, mais cher quand même et sur le podium de ce classement peu glorieux, on trouve le tronçon entre Sens et Artenay, à une centaine de kilomètres de Paris, où 19 centimes sont débités de votre carte de crédit tous les 1 000 mètres.