Sprint et Grand Prix, double ration de plaisir à Miami

Comme en Chine il y a deux semaines, le Grand Prix de Miami, sixième manche du championnat du monde, sera le théâtre d'une course sprint le samedi, pour le plus grand bonheur des fans de Formule 1.

Deux courses pour le prix d'une, voilà ce que propose la Formule 1 depuis 2021 et l'instauration des courses dites "Sprint" - entendez sur une distance réduite – au calendrier du championnat du monde. Cette saison, 6 des 24 Grands Prix au programme auront droit le samedi à ce format inédit, créé par la Fédération internationale pour pimenter les week-ends de courses. Après la Chine il y a quinze jours, et Miami ce week-end, l'Autriche (30 juin), Austin aux États-Unis (20 octobre), le Brésil (3 novembre) et le Qatar (1er décembre) verront les monoplaces disputer des qualifications dès le vendredi après une seule séance d'essais libres, des qualifications qui déterminent la grille de départ du Sprint programmé le samedi. Depuis cette année, les qualifications du Grand Prix s'effectuent désormais quelques heures après la course Sprint et plus aucune autre séance ne les sépare de la course classique traditionnellement disputée le dimanche.

A Shanghai, Max Verstappen avait fait coup double en remportant les deux courses séparées de 24 heures. La première, équivalente à un tiers d'un Grand Prix, pour une durée de 30 minutes environ, offre évidemment moins de points qu'une course normale. Les huit premiers pilotes sont récompensés – contre 10 le dimanche – avec respectivement 8 points, 7 points, 6 points...et jusqu'à 1 point pour le dernier membre du Top 8 (pour rappel le vainqueur du Grand Prix empoche 25 points). En Floride, le Néerlandais est jusque-là le seul à avoir inscrit son nom au palmarès puisqu'il a remporté les deux premières éditions courues en 2022 et 2023.

Ce sera en revanche la première fois que l'Autodrome international, le circuit éphémère de 5.41 kilomètres construit sur le parking du Hard Rock Stadium – l'enceinte de l'équipe de football américain des Miami Dolphins – sera le théâtre d'une course Sprint. L'occasion pour le public floridien d'en prendre encore plus plein les yeux, et pour les 20 pilotes d'avoir deux fois plus de chances de briller. A l'image de Max Verstappen, déjà vainqueur de quatre des cinq premiers Grands Prix de la saison, et déjà bien parti pour se coiffer d'une quatrième couronne mondiale à la fin de l'année.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Miami ?

Après plusieurs Grands Prix disputés à des horaires matinaux en France (Australie, Japon, Chine), la sixième manche du championnat du monde va permettre aux téléspectateurs français de regarder de la Formule 1 en soirée. Si les premiers tours de roue des monoplaces sont programmés à partir de 18h30 vendredi, c'est à 22h30 qu'auront lieu les qualifications pour le Sprint tandis que la la course Sprint et les qualifications du Grand Prix, programmées lors de la deuxième journée, auront lieu respectivement à 18h et 22h. Le départ de la course aura quant à lui lieu à 22h dimanche.

Essais libres 1 à 18h30 le vendredi 3 mai (durée : 1h)

Qualifications Sprint à 22h30 le vendredi 3 mai (durée : 45mn)

Course Sprint à 18h le samedi 4 mai (durée : 45mn)

Qualifications à 22h le samedi 4 mai (durée : 1h)

Grand Prix à 22h le dimanche 5 mai (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Miami ?

Le Grand Prix de Miami, le premier de la saison disputé sur le continent américain, sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra jongler entre Canal+ Sport et Canal+ pour regarder les pilotes en découdre durant le week-end, avec les qualifications de la course et le Grand Prix retransmis sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 18h15 + Qualifications Sprint à 22h15 sur Canal+ Sport

Samedi : Sprint à 17h30 sur Canal+ Sport + Qualifications à 21h40 sur Canal+

Dimanche : émission "La Grille" à 20h55 puis Grand Prix à 22h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 5 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 110 points

2. Sergio Perez (Red Bull) 85 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 76 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 69 points

5. Lando Norris (McLaren) 58 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 38 points

7. George Russell (Mercedes) 33 points

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 31 points

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 19 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7 points

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

13. Niko Hülkenberg (Haas) 4 points

14. Kevin Magnussen (Haas) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 5h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h