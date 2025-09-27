Un cycliste peut-il traverser le passage piéton sur son vélo ? Ce que dit vraiment le Code de la route

Les cyclistes doivent-ils descendre de leur vélo pour emprunter un passage piéton ? Le Code de la route apporte enfin une réponse.

Le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter dans nos villes et les pistes cyclables et marquages au sol ont fleuri ces dernières années, non sans poser parfois quelques problèmes de cohabitation entre automobilistes, motards, cyclistes mais aussi piétons. Le Code de la route tente peu à peu de s'adapter à ces nouvelles pratiques et à l'aménagement de nos rues. Pourtant, il est essentiel que chacun, piétons comme conducteurs, connaisse les règles de circulation et de priorité qui s'appliquent. Si la plupart sont connues et évidentes, certaines situations peuvent prêter à confusion. C'est notamment le cas de la traversée des passages piétons par les cyclistes.

Tout d'abord, rappelons que selon l'article R. 412-34 du Code de la route, lorsqu'une chaussée est bordée de trottoirs ou d'accotements praticables, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. De plus, l'article R. 412-37 précise que les piétons doivent impérativement emprunter les passages prévus à leur intention, les fameux "passages piéton" lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres.

Un marquage au sol pour la piste cyclable près du passage piéton. © ALLILI MOURAD/SIPA (publiée le 16/05/2024)

Qu'en est-il alors des cyclistes ? Peuvent-ils eux aussi emprunter les passages piétons ? La réponse est non, sauf dans un cas particulier. Sachez en effet que selon le Code de la route, les cyclistes sont assimilés à des piétons lorsqu'ils conduisent leur vélo à la main. Dans ce cas uniquement, ils peuvent circuler sur le trottoir et traverser sur les passages piétons. En dehors de ces exceptions, les cyclistes doivent impérativement circuler sur la chaussée et respecter la signalisation ainsi que les règles de priorité en vigueur.

Cependant, certains aménagements spécifiques peuvent leur être dédiés. C'est le cas des pistes ou bandes cyclables qui longent parfois les passages piétons. Dans ce cas, le Code de la route prévoit une exception que peu d'usages connaissent. Vous pouvez reconnaitre ce cas par un marquage au sol spécifique : des bandes blanches près du passage piéton, encadré par un marquage au sol avec un dessin de vélo.

Si ce marquage traverse la rue et se trouve juste à côté d'un passage piéton protégé par un feu, alors les cyclistes peuvent y passer sur leur vélo. Il convient toutefois de respecter certaines règles. Sauf signalisation contraire, les cyclistes sont tenus eux aussi de respecter les feux de signalisation réglant la traversée des piétons, comme le stipule l'article R. 412-30 du Code de la route. En d'autres termes, comme les piétons, ils doivent s'arrêter si le feu piéton est au rouge et ne peuvent passer à vélo que si le feu est vert.

Vous avez tout suivi ? On récapitule : dans la grande majorité des situations, un cycliste doit descendre de son vélo s'il souhaite emprunter un passage piéton. Il doit alors conduire son vélo à la main et traverser en respectant la priorité accordée par les feux. S'il existe une trajectoire cyclable matérialisée longeant le passage piéton, le cycliste peut en revancher rester sur son vélo mais doit impérativement s'arrêter au feu rouge et ne traverser qu'au vert, comme les piétons. Voici ce que dit le Code de la route sur cette situation. Un conseil tout de même, dans tous les cas, la prudence et le respect mutuel entre usagers, vélos, piétons comme automobilistes, restent de mise pour garantir une cohabitation sereine sur nos routes.