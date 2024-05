La F1 débarque enfin en Europe, les Ferrari sur le devant de la scène à Imola ?

Le septième Grand Prix de la saison sera ce week-end le premier couru en Europe, sur le circuit d'Imola. A domicile, les Ferrari auront à cœur de briller quand Max Verstappen voudra rebondir après avoir été battu par Lando Norris à Miami.

Il aura fallu attendre deux mois et demi et six courses pour voir la Formule 1 débarquer en Europe cette saison. Après Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Australie, le japon, la Chine et les États-Unis, les pilotes vont enfin en découdre sur le vieux continent avec ce week-end une première halte en Italie, du côté de l'Émilie-Romagne. Avec le circuit historique d'Imola, théâtre il y a 30 ans de la tragique disparition du Brésilien Ayrton Senna – l'adresse du site est d'ailleurs devenue la Piazza Ayrton Senna da Silva -, le championnat du monde va ouvrir un long chapitre européen puisque neuf des dix prochains Grands Prix seront disputés sur le vieux continent.

Situé à proximité de Bologne, le circuit se trouve surtout à environ 80 kilomètres de Maranello, siège historique de la Scuderia Ferrari. A domicile, avec le soutien inconditionnel des tifosi, Charles Leclerc et Carlos Sainz, auront à cœur de briller, eux dont le début est plutôt satisfaisant. Surtout, même si les Red Bull ont toujours la main, la domination de l'écurie autrichienne semble moins flagrante que l'année dernière, aussi bien en qualifications qu'en course. La concurrence a déjà remporté plus de Grands Prix – deux – que lors de toute la saison 2023. Après Sainz en Australie fin mars, Lando Norris a battu les Red Bull il y a deux semaines à Miami, le jeune Britannique (24 ans) décrochant à l'occasion sa première victoire en F1.

Les McLaren se positionnent d'ailleurs clairement comme la troisième force du paddock alors que Mercedes déçoit et qu'Aston Martin rentre peu à peu dans le rang. Sur le circuit extrêmement rapide d'Imola, nul doute toutefois que Red Bull, et en premier lieu Max Verstappen, voudra calmer les ardeurs de ses rivales et renouer avec la victoire ce week-end pour entamer sa campagne européenne de la meilleure des manières.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Émilie-Romagne ?

Après six premières courses en Asie, Océanie et Amérique, le championnat du monde de Formule 1 va retrouver des horaires un petit peu plus classiques en Europe. Les pilotes testeront une première fois leurs monoplaces en début d'après-midi vendredi tandis que la séance de qualifications est programmée à 16 heures le samedi. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15 heures.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 17 mai (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 17 mai (durée : 1h)

Essais libres 3 à 12h30 le samedi 18 mai (durée : 1h)

Qualifications à 16h le samedi 18 mai (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 19 mai (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Émilie-Romagne ?

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne, le premier de la saison disputé sur le continent européen, sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra zapper sur Canal+ Sport lors des deux premières journées dédiées aux essais libres et aux qualifications, le Grand Prix étant lui, comme le veut la tradition, retransmis sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 13h15 + Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 12h15 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 puis Grand Prix à 15h sur Canal

Classement du championnat du monde pilotes (après 6 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 136 points

2. Sergio Perez (Red Bull) 103 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 98 points

4. Lando Norris (McLaren) 83 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 83 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 41 points

7. George Russell (Mercedes) 37 points

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 33 points

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 27 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 14 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 9 points

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

12. Niko Hülkenberg (Haas) 6 points

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 points

15. Esteban Ocon (Alpine) 1 point

15. Kevin Magnussen (Haas)1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 15h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h