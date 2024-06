Tout le monde le fait dans son garage, or c'est très souvent interdit et ça peut coûter cher

Peu de gens le savent mais stocker des affaires dans son garage peut coûter très cher.

Que l'on habite dans 150 ou 35 mètres carré, on ne trouve jamais assez d'espace dans notre maison ou notre appartement pour ranger toutes les choses qui s'accumulent au fil des années. Les vélos, trottinettes, jouets et jeux de plage, vêtements, chaussures, outils, produits d'entretien et même certains meubles dont on hésite à se séparer peuvent prendre beaucoup de place surtout si, comme un certain nombre de Français, vous avez l'habitude de remettre au lendemain le jour du grand ménage. Mais à moins d'habiter un château, il arrive un moment où la limite de stockage est pleine et qu'il faut songer à agir ! Faire du tri et donner à des proches ou des associations des objets qui ne servent parfois plus à rien ? Les vendre sur internet pour récupérer un peu d'argent ? Certains le font, d'autres préfèrent trouver un autre endroit pour entreposer leur caverne d'Ali Baba.

Pour ceux qui en possèdent une, la cave est toute destinée, mais elle aussi peut vite devenir trop étroite. Pour les autres, c'est logiquement le garage qui sert de remise. S'il est d'abord conçu pour accueillir une voiture ou une moto, c'est dans le garage que l'on a l'habitude d'entreposer tous les objets parfois volumineux que l'on ne sait pas trop où ranger. Problème, le stockage dans un garage n'est pas autorisé partout ! Il dépend en fait du type d'habitation dans lequel vous vivez.

Pour un petit peu plus d'un Français sur deux, à savoir ceux qui habitent dans une maison individuelle, entasser des affaires dans son garage est totalement autorisé. C'est différent pour les autres, ceux qui habitent dans des immeubles et qui partagent un garage collectif. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous devez savoir qu'il est interdit de stocker du matériel dans un garage souterrain situé en dessous des habitations. Si vous en doutez, nous vous conseillons de jeter un coup d'œil au règlement de votre copropriété sur lequel sera certainement mentionné "usage pour stationnement uniquement." Pourquoi cette interdiction ? Cela répond à un arrêté daté du 31 janvier 1986 sur les risques d'incendie dans les parkings souterrains.

Concrètement, l'assurance de la copropriété se décharge de tout incendie attisé par tout objet (liquide, pneus, habits…) autre que ceux autorisés à stationner dans le garage, à savoir les véhicules motorisés. Le propriétaire ou le locataire sera donc tenu responsable si une partie du parking venait à brûler à cause des objets qu'il entrepose. En fonction des dégâts causés, la facture peut très vite chiffrer. Sans compter que comme c'est interdit, toutes vos affaires parties en fumée ne seraient pas pris en charge par l'assurance.

Si vous ne le saviez pas, il est peut-être temps de faire place nette sur votre place de parking et de la réserver uniquement au stationnement de votre véhicule. Et s'il vous est vraiment impossible de tout ranger, chez vous ou dans votre cave, sachez qu'il reste la solution de louer un box sans habitation au-dessus. Là, comme pour le garage d'une maison individuelle, vous pourrez entasser tout ce que vous voudrez sans courir le risque de connaître une très mauvaise surprise.