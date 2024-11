F1 : le Grand Prix du Brésil en direct

Le 21ème Grand Prix de la saison se déroule ce dimanche au Brésil sur le célèbre circuit d'Interlagos.

Après les États-Unis et le Mexique, le Brésil accueille les pilotes pour un troisième Grand Prix en trois semaines. Les deux dernières courses n'ont pas permis à Max Verstappen d'accentuer son avance au championnat du monde sur Lando Norris, au contraire le Néerlandais a même perdu quelques points. Troisième à Austin et sixième à Mexico, quand le Britannique prenait respectivement les quatrième et deuxième places, le triple champion du monde a vu l'écart qui le sépare de Norris se réduire à 47 points.

Le Grand Prix du Brésil, 21ème des 24 manches inscrites au calendrier 2024, se dispute sur le célèbre circuit d'Interlagos. Avec ses grandes lignes droites et ses grandes courbes, la piste, qui propose un dénivelé important, fait le jeu des monoplaces les plus rapides, ce qui pourrait servir les desseins des McLaren, voire des Ferrari, plus perforantes, que les Red Bull depuis le début de l'été. Pour savoir quel pilote et quelle écurie tirera le mieux son épingle du jeu dimanche, rendez-vous à partir de 18 heures quand les 20 pilotes s'élanceront pour 71 tours d'une course que l'on espère spectaculaire.