"J'ai été verbalisé sur un parking alors que j'avais payé" – de nombreux automobilistes se font avoir

Cette raison méconnue vaut à certains automobilistes de se faire verbaliser même s'ils ont bien payé leur stationnement.

Payer sa place de parking dans les règles et se faire verbaliser. Cette mésaventure n'arrive pas qu'aux autres. Et les automobilistes qui l'ont vécu vous le diront, cette expérience est assez énervante. Déjà que les tarifs de stationnement dans les grandes villes sont la plupart du temps hors de prix, il arrive en plus que de bons payeurs reçoivent quelques jours après un procès-verbal dans leur boîte aux lettres. De quoi hérisser le poil, surtout quand on connaît le montant des amendes dans certaines villes.

Depuis que chaque commune peut fixer librement le tarif des FPS (forfait post-stationnement) en cas de non-paiement ou de dépassement de la durée, soit le 1er janvier 2018, le prix des amendes se sont envolés. A Paris, elle atteint 75 euros dans les onze premiers arrondissements et 50 euros dans les neuf autres… Évidemment, il est toujours possible de contester une contravention à condition d'avoir conservé son ticket de stationnement, ce que l'on vous recommande fortement.

© Nataliya - stock.adobe.com

Si l'erreur est humaine, elle l'est aussi avec les machines, et lorsque la municipalité reconnaît un bug informatique, alors le procès-verbal est annulé. Mais il existe aussi certaines spécificités qui échappent au plus grand nombre, et on peut avoir tort même lorsque l'on se croit dans son bon droit. Certains automobilistes en ont fait l'amère expérience en recevant, quelques jours après avoir payé leur stationnement, un courrier dans lequel était indiqué dans le carré réservé à la description de l'infraction : STATIONNEMENT IRRÉGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : TICKET HORODATEUR MAL PLACÉ. Un motif qui, forcément, ne passe jamais très bien.

Que dit le Code de la route à ce sujet ? Il stipule que le ticket de stationnement doit être visible du trottoir sans descendre de la chaussée. Il faut donc le déposer sur la face intérieure du pare-brise, côté trottoir, pour faciliter le contrôle des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Si ces derniers ne peuvent pas le lire depuis le trottoir (et qu'ils sont un peu zélés) alors ils ont le droit de dresser une contravention qui sera très difficile à contester. D'autant plus que cette règle est souvent précisée dans les conditions de stationnement payant des arrêtés municipaux.

Pour les nombreux automobilistes qui déposent négligemment leur ticket de stationnement sur la planche de bord de leur voiture, on ne saurait que trop vous conseiller dorénavant de prendre le temps de le mettre au bon endroit et surtout dans le bon sens pour qu'il soit lu aisément. Cela vous évitera de récolter une amende et d'avoir finalement payé votre stationnement pour rien. Dites vous que cela sera de plus en plus rare puisqu'il n'est aujourd'hui plus nécessaire d'utiliser un ticket dans de nombreuses villes, où les agents de contrôle scannent directement les plaques d'immatriculation pour savoir si les paiements ont été effectués.