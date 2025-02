F1 2025 : le grand show du 18 février, calendrier, pilotes... le guide complet !

A un mois du premier Grand Prix de la saison 2025 en Australie, toutes les écuries ont rendez-vous à Londres le 18 février pour une présentation inédite.

Pour le 75ème anniversaire du championnat du monde, la Formule 1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Mardi prochain, le 18 février, pour la première fois toutes les écuries sont invitées à Londres, dans la somptueuse O2 Arena, pour une présentation groupée de la nouvelle saison ! En présence des 20 pilotes, dont trois Français (Gasly, Ocon, Hadjar), cette cérémonie, diffusée en direct sur Canal+ à partir de 21 heures, va permettre aux dix constructeurs de présenter...une livrée de leurs monoplaces de 2025.

Pour ce qui est des nouvelles monoplaces, les écuries ont tout de même souhaiter conserver leur présentation individuelle. McLaren a d'ailleurs été la première à dégainer, dès le 13 février avec la MCL39 camouflée, laquelle sera cette année encore entre les mains de Lando Norris et Oscar Piastri. La future Ferrari de Charles Leclerc et...Lewis Hamilton sera elle présentée à Maranello les 18 et 19 février. Il faudra patienter davantage pour découvrir la Red Bull du quadruple champion du monde Max Verstappen, dévoilée le 25 février du côté de Sakhir, au Qatar.

La saison, elle, s'ouvrira en Australie avec le premier Grand Prix programmé le 16 mars. Elle sera aussi chargée que celle de 2024, avec le même nombre de Grands Prix, 24, ce qui demeure le record dans l'histoire du championnat du monde. Sera-t-elle aussi indécise ? On l'espère et de nombreux indices laissent penser que ce sera le cas. Sacré champion du monde pour la quatrième fois de suite en novembre dernier, Max Verstappen sait que la concurrence a rattrapé son retard. La Red Bull ne domine plus comme avant, elle a d'ailleurs cédé le titre des constructeurs à McLaren au terme d'une grosse bataille jusqu'à la dernière course avec Ferrari.

Au-delà du rééquilibrage des forces – et il ne faut pas oublier Mercedes – cette nouvelle saison sera l'occasion de voir de nombreux pilotes défendre de nouvelles couleurs. On pense en premier lieu à Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui a refermé le long chapitre Mercedes, ouvert en 2013, pour débarquer chez Ferrari. Les performances du Britannique, qui a soufflé ses 40 bougies début janvier, seront scrutées de près, comme sa collaboration avec Charles Leclerc, troisième du classement pilotes en 2024.

Il sera également intéressant de suivre les débuts en F1 du jeune espoir français Isack Hadjar, chez Alpha Tauri, et la trajectoire d'Esteban Ocon, remercié par Alpine mais arrivé au sein d'une écurie, Haas, qui peut espérer jouer les premiers rôles derrière les quatre mastodontes (Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes). Enfin, les performances de Carlos Sainz, déclassé en passant de Ferrari à Sauber, seront également à suivre de près même si l'Espagnol, lauréat de 4 Grands Prix dans sa carrière, va sans doute désormais devoir se battre pour des places d'honneur.

La saison 2025 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix, comme en 2024. Elle débutera au cœur du mois de mars, en Australie, pour s'achever début décembre à Abou Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2025 avec les horaires donnés en heure française :

1. Australie (Melbourne) : dimanche 16 mars 2025 à 5h

2. Chine (Shanghai) : dimanche 23 mars 2025 à 8h

3. Japon (Suzuka) : dimanche 6 avril 2025 à 7h

4. Bahreïn (Sakhir) : dimanche 13 avril 2025 à 16h

5. Arabie Saoudite (Djeddah) : dimanche 20 avril 2025 à 18h

6. Miami (Miami) : dimanche 4 mai 2025 à 22h

7. Émilie-Romagne (Imola) : dimanche 18 mai 2025 à 15h

8. Monaco : dimanche 25 mai 2025 à 15h

9. Espagne (Barcelone) : dimanche 1er juin 2025 à 15h

10. Canada (Montréal) : dimanche 15 juin 2025 à 20h

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 29 juin 2025 à 15h

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 6 juillet 2025 à 16h

13. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 27 juillet 2025 à 15h

14. Hongrie (Budapest) : dimanche 3 août 2025 à 15h

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 31 août 2025 à 15h

16. Italie (Monza) : dimanche 7 septembre 2025 à 15h

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 21 septembre 2025 à 13h

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 5 octobre 2025, à 14h

19. États-Unis (Austin) : dimanche 19 octobre 2025 à 21h

20. Mexique (Mexico) : dimanche 26 octobre 2025 à 20h

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 9 novembre 2025 à 19h

22. Las Vegas (Las Vegas) : samedi 22 novembre 2025 à 7h

23. Qatar (Losail) : dimanche 30 novembre 2025 à 15h

24. Abou Dhabi (Yas Marina) : dimanche 7 décembre 2025 à 14h

Quelles seront les écuries engagées lors de la saison 2025 de F1 ?

Aucun changement notoire dans le paddock. En attendant Audi et Cadillac, en 2026, on retrouvera les dix mêmes équipes sur la grille de départ de la saison 2025. Certains noms officiels d'écuries peuvent encore évoluer durant l'intersaison.

Oracle Red Bull Racing

Mercedes AMG Petronas

Scuderia Ferrari

McLaren F1 Team

BMW Alpine F1 Team

Scuderia Alpha Tauri

Aston Martin

Williams Racing

Sauber F1 Team

Moneygram Haas F1

Quels seront les pilotes sur la grille de départ de la saison 2025 ?

Si les écuries ne vont pas changer durant l'intersaison, il y aura pas mal de nouveautés en 2025 du côté des pilotes. Tout le monde attend évidemment de voir Lewis Hamilton au volant d'une Ferrari, après 12 ans passées chez Mercedes. Le très jeune Andrea Kimi Antonelli (18 ans) aura la lourde tâche de lui succéder dans le baquet des Flèches d'Argent. Carlos Sainz chez Sauber, Esteban Ocon chez Haas, Nico Hulkenberg chez Sauber font partie des autres mouvements marquants.

Quant au successeur de Sergio Perez, officiellement remercié par Red Bull le 18 décembre, il s'agit du jeune pilote néo-zélandais Liam Lawson dont l'association avec Max Vertsappen pourrait faire des étincelles. Lawson sera remplacé chez Alpha Tauri par le Français Isack Hadjar, à l'ascension fulgurante. Arrivé de la F2, il sera, à 20 ans, le troisième pilote tricolore de la grille n 2025.

Red Bull : Max Verstappen (n°1) / Liam Lawson (n°30)

Ferrari : Charles Leclerc (n°16) / Lewis Hamilton (n°44)

McLaren : Lando Norris (n°4) / Oscar Piastri (n°81)

Mercedes : George Russell (n°63) / Andrea Kimi Antonelli (n°12)

Aston Martin : Fernando Alonso (n°14) / Lance Stroll (n°18)

Alpine : Jack Doohan (n°7) / Pierre Gasly (n°10)

Williams : Alexander Albon (n°23) / Carlos Sainz (n°55)

Scuderia Alpha Tauri : Yuki Tsunoda (n°22) / Isack Hadjar

Sauber : Nico Hulkenberg (n°27) / Gabriel Bortoleto (n°85)

Haas : Esteban Ocon (n°31) / Oliver Bearman (n°38)