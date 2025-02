Ce pays est le champion du monde des radars – la France arrive loin derrière

Avec près de 20 000 radars automatiques sur ses routes, soit cinq fois plus qu'en France, ce pays a déclaré la guerre aux excès de vitesse.

Tous les pays du monde s'évertuent à trouver les meilleures solutions pour rendre la route plus sûre. Malheureusement, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes perdent la vie dans des accidents de la circulation. Face à cette problématique, chacun mène sa propre politique. Il n'y a qu'à voir les règles concernant les limitations de la vitesse pour se rendre compte des différences d'un pays à l'autre : vitesse illimitée sur les autoroutes en Allemagne, 100km/h en Australie, 120 en Inde, 80 en Bolivie, 130 en France...

Autre différence de taille : les moyens mis en œuvre par les différents gouvernements pour traquer les automobilistes qui roulent trop vite. Si certains pays, comme le Danemark par exemple, misent plutôt sur le savoir-vivre et la communication, d'autres préfèrent la répression.

Depuis le début du 21ème siècle, les radars automatiques sont devenus l'arme n°1 pour confondre les conducteurs trop pressés sur les routes. En France, où le premier radar a été implanté en 2003, on dénombre aujourd'hui près de 4 000 radars fixes, un chiffre en très légère hausse chaque année. C'est beaucoup trop à en croire une bonne partie des Français, lassés de recevoir des amendes pour des petits dépassements de la vitesse, mais il y a pire. Selon une étude effectuée à la fin de l'année dernière par l'entreprise Coyote, spécialisée dans la fabrication de systèmes d'aides à la conduite, la France figure au septième rang du classement des pays comptant le plus grand nombre de radars.

© 123RF

C'est très loin du leader où ont été recensés près de 20 000 radars ! Ce n'est pas en Chine – l'un des rares pays au monde à ne pas révéler ses chiffres – ni en Russie (2ème) ni aux États-Unis (4ème). Le titre de champion du monde des radars revient au... Brésil ! Le plus grand et le plus peuplé pays d'Amérique du sud posséderait exactement 18 914 radars automatiques. Mais il faut savoir qu'avec sa superficie de 8.51 millions de kilomètres carrés, le Brésil fait environ 17 fois la taille de la France. Son réseau routier, avec plus de 1.7 million de kilomètres, est conséquent mais toutefois loin d'être aussi dense qu'en France (1.1 million de km).

Au pays du football, du carnaval et de la samba, la vitesse au volant est limitée à 50km/h en ville, 80km/h sur les voies express et 120km/h sur les autoroutes. Mais l'un des gros problèmes pour la sécurité routière provient de la détérioration des routes. Selon une étude assez récente, effectuée en 2023, 67% des autoroutes du Brésil sont en mauvais voire très mauvais état. Le gouvernement brésilien se servirait ainsi de la répression pour dissuader les automobilistes de rouler trop vite sur des routes très souvent dangereuses. Voilà pourquoi les radars poussent comme des champignons du côté de Rio de Janeiro, São Paulo et Brasilia.