Il "oublie" sa voiture à l'aéroport, un automobiliste doit payer une somme astronomique

Pour avoir laissé trop longtemps sa voiture garée dans le parking d'un aéroport, un conducteur risque une amende particulièrement salée.

Qui a déjà laissé sa voiture dans le parking d'un aéroport, ne serait-ce que quelques heures, sait à quel point les tarifs pratiqués sont exorbitants. A Roissy-Charles-de-Gaulle, le plus grand aéroport de France, il faut déjà débourser 3 euros pour stationner son véhicule entre 10 et 15 minutes. Au-delà il faut ajouter 2 euros par quart d'heure. Bien sûr, il existe des forfaits pour les voyageurs qui souhaitent laisser leur véhicule plus longtemps, mais n'espérez pas vous en sortir pour moins de 30 ou 40 euros la journée. Lorsque c'est possible, se rendre à l'aéroport en transports en commun est une solution beaucoup plus économique, même si c'est moins confortable.

C'est sans doute ce qu'aurait dû faire cet automobiliste allemand dont la voiture a été repérée à l'aéroport de Berlin-Brandebourg. Pour une raison encore inconnue, une Golf grise, immatriculée dans la région de Hanovre, stationne devant l'aéroport de la capitale allemande depuis plus d'un an ! Selon le Berliner Zeitung, de nombreux prospectus se sont entassés sous l'essuie-glace avant du véhicule, garé sur le parking extérieur au niveau des départs, et le pare-brise est fissuré comme si une personne mal intentionnée avait voulu le casser.

Alors que la vue de la Volkswagen "abandonnée" est devenue familière aux agents de l'aéroport, aucune procédure n'a encore été ouverte pour l'enlever. Cela aurait sans doute coûté moins cher à son propriétaire. Car le compteur continue de tourner et la somme à payer est devenue astronomique. Comme elle a été laissée au dépose-minute, seules les dix premières minutes de stationnement étaient gratuites. Ensuite, après avoir vérifié les tarifs en vigueur, il faut débourser 23 euros de l'heure. Il faut compter 552 euros pour une journée entière. D'après les médias allemands, le conducteur doit donc plus de 200 000 euros pour avoir stationné sur ce parking payant pendant plus d'un an.

La société qui gère le parking de l'aéroport de Berlin, APCOA Deutschland GmbH, est au courant de cette affaire. Mais d'après un consultant externe en relations publiques qui a souhaité conserver son anonymat, "la possibilité de recouvrer les frais de stationnement dus dans ce contexte dépend de la possibilité d'identifier le débiteur et de la disponibilité des ressources financières nécessaires." Autant dire que la propriétaire de la Golf a tout intérêt à faire une croix sur son véhicule, si tant est qu'il comptait un jour le récupérer. Pendant ce temps-là, le parcmètre du parking de l'aéroport continue de tourner...