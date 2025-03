Ces bêtes répugnantes aiment se réfugier sous le capot des voitures, cela peut coûter cher en réparations.

Il arrive d'avoir des mauvaises surprises lorsqu'on laisse sa voiture au garage. Une simple révision annuelle peut parfois engendrer une dépense inattendue. Passons sur le remplacement de la courroie de distribution qu'il est conseillé de changer tous les 6-7 ans ou à partir de 60 ou 70 000 kilomètres ou sur les pneus dès lors qu'ils sont trop usés. Ces "réparations", plutôt coûteuses, peuvent être anticipées parce qu'il est possible de savoir plus ou moins quand les prévoir. Il y a de quoi être davantage surpris quand on vous informe qu'une pièce va devoir être remplacée parce qu'une petite bête s'est faufilée sous le capot de votre véhicule.

C'est pourtant ce qui arrive à de nombreux automobilistes, incrédules lorsqu'ils reçoivent un appel du garage en plein milieu de la révision. "Bonjour monsieur, il va falloir changer la durite de liquide de refroidissement sur votre auto. Elle a été percée par les crocs d'un rongeur." On sait qu'en hiver certains animaux peuvent se réfugier sous le capot des voitures pour chercher de la chaleur qui se dégage du moteur. On sait moins que les rongeurs, et principalement les rats, ne font pas que somnoler une fois installés au chaud.

Ils sont attirés par la chaleur mais aussi par les matériaux à base de maïs que certains fabricants de voitures utilisent pour fabriquer des pièces. Une fois sous le capot, ils aiment ronger les câbles électriques, les durites, les gaines en plastique ou en caoutchouc et même les isolants thermiques et phoniques.

© Garage S.E.R.A. Excellence Automobile

Pour éviter de tels désagréments, il existe des moyens de protéger sa voiture des rongeurs. On trouve différents répulsifs dans le commerce, comme des sprays à base d'odeurs que les rats n'apprécient pas du tout (menthe poivrée, eucalyptus, citronnelle…). Il suffit de vaporiser dans les zones où ils pourraient entrer, autour du capot essentiellement. Il est également possible d'acheter des grilles qui empêchent l'accès sous le capot et même des dispositifs sonores qui émettent des sons désagréables pour les rongeurs.

On ne saurait que trop vous conseiller d'y penser, surtout si votre véhicule dort dehors et encore plus si votre habitation se trouve à proximité de travaux, lesquels font souvent ressortir des rats de terre. Le remplacement d'une durite de refroidissement, une pièce essentielle qui permet d'acheminer le liquide vers le moteur, est par exemple facturé en moyenne 200 euros dans un garage. Et si la fuite n'est pas décelée rapidement, la surchauffe peut conduire jusqu'à la panne du moteur. De quoi haïr à tout jamais les rongeurs.