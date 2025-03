Ce bouton peut rendre la conduite dangereuse – voilà pourquoi il ne faut pas l'utiliser tout le temps

Un phénomène gêne particulièrement les automobilistes en hiver et au printemps mais cela peut être encore pire en appuyant sur ce petit bouton.

Même si les beaux jours approchent, les journées froides et pluvieuses ne sont pas encore complètement derrière nous. Les automobilistes ne doivent donc pas crier victoire, la période de cohabitation avec la buée à l'intérieur de leur véhicule n'est pas encore terminée.

La buée sur les vitres de voiture peut avoir de graves conséquences car elle réduit considérablement la visibilité de la personne derrière le volant. Il est possible d'accélérer sa disparition à condition de bien savoir se servir du système de climatisation et de la ventilation. Mais certains conducteurs utilisent une autre fonction qui n'est pas adaptée lorsqu'il fait froid. Conséquence : la buée reste plus longtemps dans l'habitacle.

Si vous ne voulez pas que cela vous arrive suivez bien ce conseil : il ne faut jamais utiliser la fonction recyclage de l'air en hiver. Cette fonction, activable en appuyant sur le bouton représenté par une voiture avec une flèche à l'intérieur, empêche l'air extérieur d'entrer dans la voiture et permet de recycler l'air intérieur. S'il est très efficace en été pour refroidir l'air sans tirer tout le temps sur la climatisation – et donc réduire la consommation de carburant ou économiser de l'énergie pour les véhicules électriques -, le recyclage de l'air est préjudiciable en hiver.

Pourquoi doit-il rester désactivé durant les mois les plus froids de l'année ? Parce que ce système va enfermer l'humidité déjà présente à l'intérieur du véhicule au lieu de la laisser s'échapper vers l'extérieur. La condensation va donc se former sans arrêt sur le pare-brise et les vitres de la voiture, réduisant sans cesse la visibilité du conducteur, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sans compter le risque de se faire verbaliser (amende de 68 euros).

Si vous ne souhaitez pas utiliser la climatisation de votre véhicule quand il fait froid, ni même patienter le temps que la ventilation n'envoie de l'air chaud, il existe une autre solution toute simple pour se débarrasser de la buée : ouvrir les vitres. L'air humide sera remplacé par un air généralement plus sec en hiver. Pour le bouton de recyclage de l'air, il sera toujours temps d'appuyer dessus dès le retour des températures plus clémentes.