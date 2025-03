Eddie Jordan : de quoi est mort celui qui a lancé Schumacher en F1 ?

Personnage emblématique du paddock dans les années 90, Eddie Jordan est décédé ce 20 mars à l'âge de 76 ans.

Il aimait le rock'n roll et les chemises à fleurs. Mais avant tout le sport automobile, en particulier la Formule 1 qui lui a valu une belle exposition médiatique dans les années 90. Eddie Jordan, fondateur et dirigeant de l'écurie Jordan Grand Prix en 1991, est décédé aux premières heures du printemps 2025 ce jeudi 20 mars, à 76 ans. Cet Irlandais haut en couleurs est aussi connu pour être celui qui a lancé la carrière de Michael Schumacher en F1.

A l'époque, le jeune prodige allemand avait remplacé au pied levé le Français Bertrand Gachot pour disputer le Grand Prix de Belgique. Séduisant lors des essais et brillant 7e en qualifications mais victime d'une panne mécanique dès le premier tour sur le circuit de Spa-Francorchamps, l'Allemand, qui deviendra par la suite champion du monde à sept reprises, ne fera qu'une course sous les ordres d'Eddie Jordan, furieux de voir Flavio Briatore lui "voler" sa pépite quelques jours plus tard, direction Benetton.

Durant la dizaine d'années passées à la tête son écurie, Eddie Jordan a vu passer plusieurs pilotes de renom, à commencer par Damon Hill, champion du monde avec Williams en 1996, mais aussi Rubens Barrichello, Jean Alesi, Eddie Irvine, Heinz-Harald Frentzen, Ralf Schumacher ou encore Giancarlo Fisichella.

Ses heures de gloire, Eddie Jordan va les connaître durant les saisons 1998 et 1999. Sa monoplace dorée, motorisée par Peugeot puis Honda, allait remporter quatre Grands Prix et décrocher de nombreux podiums. Son écurie se classe même troisième du championnat du monde des constructeurs en 1999. La suite sera plus délicate avec un lent déclin qui aboutira au rachat de l'écurie par Midland en 2005. Eddie Jordan ne quitta pas le milieu de la Formule 1 pour autant, devenant par la suite consultant pour les médias britanniques avant d'animer un podcast "Formula for Success".

C'est d'ailleurs lors d'une émission, fin 2024, que l'Irlandais avait révélé être atteint d'un cancer depuis le mois de mars. Un cancer de la vessie et de la prostate particulièrement agressif qui s'est ensuite propagé à la colonne vertébrale et au bassin. Après un an de lutte, Eddie Jordan "s'est éteint paisiblement avec sa famille" du côté du Cap, en Afrique du Sud. A peine le temps de revoir un printemps.