Certains ont essayé de filmer ce nouveau SUV, ce qui est arrivé à leur téléphone est dangereux

Voilà une mauvaise publicité dont le constructeur Volvo se serait bien passé. Après avoir accusé deux ans de retard pour la livraison de son nouveau EX90, essentiellement pour des soucis de logiciels, la marque suédoise, propriété du groupe chinois Geely, est confrontée à un autre problème. Son modèle familial, censé coiffer le haut de la gamme électrique Volvo, est montré du doigt pour un défaut assez fâcheux.

Le Volvo EX90 est un grand SUV, disponible en 7 places, particulièrement spacieux et richement doté en équipements. Ce nouveau modèle de la marque premium embarque une batterie de 111 kWh qui permet de rouler jusqu'à 615 kilomètres entre deux recharges selon les données du constructeur. Il est aussi le premier Volvo à être équipé d'un LiDAR (Light Detection and Ranging) intégré directement dans la ligne de toit. Cette technologie utilise des rayons infrarouges pour mesurer les distances et créer une carte tri-dimensionnelle des objets autour du véhicule. C'est particulièrement utile pour les aides à la conduite (freinage d'urgence, identification des obstacles, maintien dans la voie…) et pour créer des cartes de navigation très précises.

Ce système, assez coûteux, est une belle avancée pour améliorer la sécurité des passagers. Mais il se trouve que le LiDAR peut aussi avoir des effets néfastes sur un objet du quotidien. Certains utilisateurs, parmi eux des journalistes qui ont pu tester le SUV 100% électrique en avant-première, ont constaté que ce radar avait endommagé leur téléphone portable. Comment ? En faisant apparaître des tâches sur l'écran ou des défauts sur les images capturées par le smartphone après avoir filmé le véhicule en marche.

Volvo a d'ailleurs admis que le radar LiDAR de l'EX90 pouvait abîmer les capteurs d'image des caméras des téléphones portables, expliquant que le problème était dû à la longueur d'onde de la lumière laser utilisée par le radar. Le constructeur a tenu à préciser que cette onde ne présentait aucun risque pour l'homme. D'autres constructeurs automobiles ont rencontré des problèmes similaires avec leurs systèmes de détection de lumière. N'ayant pas trouvé la parade, Volvo conseille ni plus ni moins à ses clients de ne pas filmer de trop près leur SUV électrique.