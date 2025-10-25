Le contrôle technique est gratuit jusqu'au 28 novembre pour de nombreuses voitures

Plusieurs marques de voitures offrent le contrôle technique à ses clients sans aucune contrepartie d'ici au 28 novembre 2025.

C'est Noël avant l'heure pour de nombreux automobilistes. Une opération "Contrôle technique gratuit" est organisée dans un vaste réseau de garages en France. Une occasion en or de faire une belle économie pour des milliers de conducteurs quand on sait que le tarif d'un contrôle technique avoisine en moyenne les 80 euros. Cette offre ne demande aucune contre-partie. Une simple prise de rendez-vous dans un garage participant à l'opération suffit pour en bénéficier.

Il ne faut toutefois pas trop tarder pour en profiter. Cette offre commerciale est valable jusqu'au 28 novembre 2025. Elle concerne plusieurs marques d'un même groupe habitué à ce genre d'opérations, la dernière avait eu lieu au printemps dernier. Prenez tout d'abord les véhicules de la marque Volkswagen, implantée presque partout dans le monde. Les propriétaires de Golf, Polo, T-Roc, T-Cross, Tiguan et de la vingtaine de modèles vendus par le constructeur allemand sont concernés par l'opération. Une seule condition est à remplir : l'échéance du contrôle technique du véhicule doit intervenir dans les 6 mois à venir.

© SIPA

Si tel est le cas foncez ! D'autres conducteurs peuvent avoir la chance de ne pas payer leur prochaine visite. Car Volkswagen étend son offre à d'autres marques du groupe. Il est ainsi également possible pour les conducteurs de Seat, Cupra et Skoda de profiter de la gratuité du contrôle technique sur la même période. Si votre véhicule ne nécessite aucune réparation, le garage se charge de l'emmener passer l'examen dans un centre de contrôle technique agréé. A l'inverse, si des défauts importants sont constatés, pouvant entraîner une contre-visite, il vous sera remis un devis pour effectuer les réparations, mais rien ne vous engage à les effectuer.

Pour trouver la liste des garages participants à l'opération et prendre rendez-vous, le groupe VW a créé une adresse : https://www.volkswagen.fr/fr/entretenir-ma-volkswagen/controle-technique-offert.html A noter que la marque Audi, du même groupe, ne fait pas profiter de cette offre à ses clients.

Pour rappel, en France le contrôle technique est obligatoire pour pouvoir circuler. La première visite doit être effectuée dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Il faut ensuite le passer tous les deux ans. Le fait de conduire un véhicule sans contrôle technique est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros.