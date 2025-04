Une hausse de 30% : ces tarifs vont augmenter dès le 2 mai pour de nombreux automobilistes

De nombreux automobilistes vont devoir dépenser plus pour utiliser leur voiture à partir du 2 mai.

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour les automobilistes. Alors qu'il y a de moins en moins de places pour garer son véhicule dans les grandes agglomérations, une grande ville de France va augmenter les tarifs de stationnement à partir du 2 mai. De très nombreux conducteurs sont concernés puisque cette hausse des prix va toucher tous les véhicules particuliers dépassant les 1 600 kilos pour les motorisations thermiques et les 1 900 kilos pour les modèles hybrides et 100% électriques.

Les propriétaires de Peugeot 5008, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage et bien d'autres modèles sont donc susceptibles de voir leur facture de stationnement exploser dans les prochains jours. C'est déjà le cas depuis le 1er octobre 2024 pour tous ceux qui garent leur voiture dans Paris. La mairie de la capitale a triplé les tarifs de stationnement pour certains SUV et 4x4 suite à un référendum qui avait pourtant peu mobilisé les Parisiens. La capitale a fait des émules puisqu'une autre grande ville a décidé de pénaliser davantage les conducteurs de grosses voitures, accusées d'être plus polluantes.

© 123RF

Cette fois c'est à Bordeaux que certains automobilistes vont voir leur note de frais de stationnement flamber. Pas autant qu'à Paris, mais la mairie écologiste de la Préfecture de la Gironde a décidé d'augmenter de 30% les places de stationnement pour les véhicules les plus lourds. Dans certains endroits de la ville, classés zone rouge, cela équivaut à une augmentation de 75 centimes d'euros pour une heure (3.25 euros au lieu de 2.50) et près de 5 euros si on gare sa voiture pendant 4 heures sur une place de stationnement (19.50 euros au lieu de 15). Des hausses de prix qui s'appliqueront aussi bien pour les visiteurs que pour les abonnés.

La mairie de Bordeaux estime que ce changement tarifaire devrait pénaliser environ 10% des abonnés et 14% des visiteurs de la ville qui compte plus de 265 000 habitants et accueille quotidiennement des dizaines de milliers de travailleurs venus des villes voisines. Et ce sera peut-être encore plus en 2026 si la municipalité décide de s'aligner sur le malus poids qui s'appliquera l'année prochaine sur les véhicules de plus de 1 500 kilos.