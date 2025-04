Ces groupes Facebook signalent tous les radars : trouvez en un clic celui de votre département

De nombreux groupes sur Facebook informent les automobilistes des dangers de la route. Retrouvez la page de votre département en un clic grâce à notre moteur de recherche.

Emplacement des radars, accidents, zones de travaux, contrôles des forces de l'ordre, routes fermées… Se tenir informé des aléas de la route est aujourd'hui à la portée de tout le monde, grâce aux applications mobiles. La plus connue, Waze, revendique plus de 140 millions d'utilisateurs dans le monde. Grâce à une communauté hyper active, elle alerte (sous couvert d'alerte sur une "zone de danger") de la présence d'un radar, y compris mobile, d'une route à contourner pour éviter un bouchon, des travaux, ou un simple contrôle de la gendarmerie.

Mais il existe une autre source d'informations très fiable à laquelle on ne pense pas toujours avant de prendre la route : les réseaux sociaux. D'après une enquête méticuleuse menée par le magazine Auto-Plus, Facebook, le réseau social historique qui fait de la résistance face à X, Instagram et TikTok, est une mine d'or pour suivre l'actualité des routes en temps réel.

Des automobilistes d'une même zone géographique alimentent une page, photos à l'appui, pour prévenir les autres membres du groupe des dangers qui les guettent, et notamment celui des radars de vitesse qui tournent à plein régime, surtout lors des longs week-ends du printemps et des vacances estivales. Ces groupes sont parfois très suivis, comme "Info Radar IDF" qui compte 277 000 membres à l'affût de toutes les infos concernant les routes de l'Île-de-France. Et c'est bien légal, comme jugé par la Cour de cassation dès 2016.

© Facebook/Info Trafic Haut-Rhin

Dans son numéro du 11 avril, Auto-Plus a publié un tableau qui répertorie le principal groupe Facebook de chaque département*. Certains sont "publics", mais la plupart sont "privés". Sur les groupes publics, chaque internaute peut consulter la page et publier ce qu'il souhaite. Sur les groupes privés, il faut d'abord envoyer une demande aux administrateurs. Ce n'est qu'après avoir été accepté qu'il est possible de lire les contenus de tous les autres membres et d'apporter ses propres contributions.

Si vous avez envie de savoir quel groupe Facebook vous donnera les informations les plus pertinentes, il vous suffit de taper le numéro du département qui vous intéresse dans le moteur de recherche ci-dessous. Le nom de la page s'affichera et vous n'aurez plus qu'à vous connecter à Facebook pour accéder à son contenu.

Il faut néanmoins toujours garder à l'esprit que le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises en voiture est de respecter les règles du Code de la route. Quelques groupes Facebook ne préviennent d'ailleurs pas de certaines opérations de police, par exemple pour des tests d'alcoolémie à la sortie de boîtes de nuits, ou pendant la période des ferias dans le sud de la France.

* Les départements des Hautes-Alpes, du Calvados, de la Charente, de la Corse, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, de la Lozère, de l'Orne, de la Seine-Maritime, de la Somme et du Vaucluse ne possèdent pas de groupes dédiés sur Facebook. Ceux du Rhône et de la Gironde ont plusieurs petits groupes sur des zones très localisées.