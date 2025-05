Cette ville peu connue est le cauchemar des automobilistes - ils perdent 15 jours par an dans les embouteillages

Le trafic sur les routes fait perdre beaucoup de temps aux automobilistes, particulièrement dans cette ville où 80% des habitants se déplacent en voiture.

Les automobilistes qui sont ralentis dans les embouteillages tous les jours de la semaine font rarement le calcul du temps qu'ils y passent sur une année. Ils ont peut-être raison tant les chiffres publiés tous les ans donnent le vertige. Selon les données relevées par Inrix - une entreprise spécialisée dans les données du trafic en Europe et en Amérique du nord -, les automobilistes parisiens ont par exemple passé en moyenne 97 heures dans les embouteillages en 2024. Cela fait de la capitale française la deuxième ville européenne la plus embouteillée derrière Londres. Au niveau mondial, c'est Istanbul, en Turquie, qui arrive en tête des villes les plus congestionnées, devant New York et Chicago.

Mais une récente étude, menée par la compagnie d'assurance Compare The Market et relayée par le site du Daily News, a mis en lumière une autre ville, bien moins connue mais beaucoup plus embouteillée que celles citées plus haut. Les automobilistes qui vivent dans une ville du Royaume-Uni passeraient en moyenne près de 360 heures par an dans les embouteillages ! Vous avez bien lu, certains conducteurs perdraient 15 journées entières bloqués dans leur voiture sur des routes encombrées. Et on ne parle même pas de tous ceux qui sont au-dessus de cette moyenne…

© 123RF

Cette ville cauchemardesque pour quiconque possède un véhicule se trouve en Angleterre. Il s'agit de Bradford, située à une quinzaine de kilomètres de Leeds. L'une des raisons pour lesquelles la ville du Yorkshire, peuplée de plus de 430 000 habitants, connaît autant de trafic est le nombre particulièrement élevé d'automobilistes dans la région. En effet, 80% des résidents déclarent se déplacer en voiture, ce qui explique aussi pourquoi la moyenne du nombre d'heures passées en voiture est si haute à Bradford.

Une employée de la société Compare The Market recommande aux automobilistes pris dans les embouteillages de prendre en compte avant leur départ en voiture le retard prévu, ce qui peut aider pour atténuer leur stress et pour rester patient. L'utilisation des applications de trafic en temps réel pour emprunter les itinéraires les moins bouchés est également vivement conseillé. Que ce soit pour tenter de se frayer un chemin dans les rues surchargées de Bradford ou pour éviter, plus proches de nous, de rester des heures dans des files de voitures à Paris, Bordeaux et Marseille, les trois villes françaises les plus embouteillées l'année dernière.