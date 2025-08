Cette voiture possède une fonction inédite - vos enfants ne se réveilleront plus au milieu d'un trajet

Un constructeur bien connu utilise une méthode ingénieuse pour éviter les réveils incessants des jeunes enfants lors des trajets en voiture.

Ceux qui ont des enfants le savent. Les trajets en voiture n'ont jamais rien d'un long fleuve tranquille. A moins de céder aux sirènes des écrans, qui comme l'alcool pour les adultes doivent être consommés avec modération par les enfants, il est difficile de voyager dans le calme. Il faut dire que les plus jeunes ne sont pas fait pour rester assis sans rien faire et qu'ils peuvent très rapidement être gagnés par l'ennui. Pour les parents, le seul moment de répit arrive quand ils s'endorment. Malheureusement, ces précieux instants ne durent jamais assez longtemps.

La faute aux différents bruits qui peuvent survenir à tout moment sur la route et réveiller nos bambins. Les nouvelles technologies sur les véhicules modernes pour accroître le confort et la sécurité des passagers n'arrangent rien. Les bips des capteurs et les avertissements sonores à tire-larigot pour signaler un coup une nouvelle limitation de vitesse, un coup une sortie de voie, un coup un dépassement de la vitesse ne font rien pour améliorer la quiétude en voiture. Au grand dam des parents qui comptent parfois sur les trajets en voiture pour faire rattraper à leurs enfants quelques heures de sommeil en retard...

© 123RF

Un constructeur automobile, et pas n'importe lequel, a compris avant les autres l'importance de l'enjeu. La marque Tesla, du tant décrié milliardaire américain Elon Musk, dote depuis quelques temps ses voitures d'une fonction qui empêche les enfants de se réveiller lors des longs voyages. Pour cela il suffit d'activer le "Joe Mode", en référence au nom responsable de la sécurité des véhicules de la marque Joe Modzeleski, lequel permet de réduire sensiblement le volume et l'intensité de toutes les alertes sonores qui ne sont pas indispensables.

Les fonctions de sécurité restes actives mais leurs notifications deviennent plus subtiles pour ne pas déranger le sommeil des passagers endormis. La fonction "Joe Mode" est accessible via l'écran tactile du véhicule. Elle permet de conserver les nombreuses aides à la conduite en les rendant plus douces. Un vrai bonheur pour les familles mais pas seulement. Certains conducteurs de Tesla, lassés par les incessantes alertes qui rythment leurs trajets, l'utilisent même quand ils sont tout seul dans la voiture.