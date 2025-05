GP Explorer 3 : tous les détails sur la dernière édition de la course de Formule 4 de Squeezie

Le deuxième youtubeur de France, Squeezie, a annoncé l'organisation d'un 3e et dernier GP Explorer, course de Formule 4 réunissant des stars d'internet.

Le youtubeur et streamer Squeezie a annoncé dimanche 11 mai une troisième édition de son GP Explorer, une course de Formule 4 organisée depuis 2022. Il devrait s'agir de la dernière édition de cette course, qui se déroulera les 3, 4 et 5 octobre 2025 sur le circuit Bugatti, au Mans. Soit le circuit utilisé lors des 24 heures du Mans.

"On comptait faire plusieurs courses à plusieurs endroits pour finir au Mans", a détaillé Squeezie lors de l'annonce de la course. "Mais ça multipliait par je ne sais combien l'empreinte [carbone] du GP, qui n'est déjà pas folle… On s'est dit qu'on partait trop loin."

Le détail des courses et des équipes est déjà connu. Vendredi 3, vingt-quatre pilotes regroupés en équipes de deux seront présentés au public à 20 heures avant un concert. Les courses débuteront le lendemain, avec à 14 heures les qualifications pour la course sprint, suivi à 18h30 de la course sprint, puis à 21 heures d'un autre concert. Le dimanche, les qualifications se dérouleront à 13h30, puis à 17h25, les équipes qualifiées s'affronteront durant la course principale de quinze tours.

200 000 places à vendre pour la journée de dimanche

C'est uniquement cette dernière journée qui sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie et commentée par le streamer Doigby. Le streamer espagnol Ibai Llanos et les Américains Hasan et Pokimane diffuseront également l'événement sur leur chaîne. Les coureurs sont tous des stars d'internet, youtubeurs, influenceurs et streamers. Tous, donc, sont des pilotes amateurs. Voici le détail des équipes :

Kaatsup (streameuse) & Ana (streameuse)

Theodort (influenceur) & Mastu (youtubeur)

Billy (streamer) & SCH (rappeur)

Djilsi (youtubeur) & Maxime Biaggi (youtubeur)

Mister V (youtubeur) & PLK (rappeur)

Cocotte (youtubeuse) & Baghera (streameuse)

Lea Elui (influenceuse) & Maghla (streameuse)

Nikof (streamer) & Gotaga (streamer)

Ander (youtubeur espagnol) & Karchez (youtubeur espagnol)

Ludwig (streamer américain)

Squeezie (youtubeur, 3e participation) & Amine (streamer)

vacante, équipe américaine ayant annulé au dernier moment

Le public pourra assister à toutes les étapes de ce GP Explorer. Vendredi, 40 000 billets vont être mis en vente, et samedi, 80 000 personnes pourront assister au sprint et au concert. Samedi, ce n'est pas moins de 200 000 tickets qui seront mis en vente, soit "la capacité maximale du circuit", s'est réjoui l'organisateur, Squeezie. Et même "trois fois plus que lors du GP2", la précédente édition, en 2023, a indiqué le deuxième youtubeur le plus suivi de France. Pour le GP Explorer 1, 40 000 billets avaient été mis en vente, écoulés en quelques minutes. La deuxième édition avait vu 60 000 places se vendre également très rapidement.

Les prix des billets sont déjà connus également. Et ils ont augmenté par rapport aux éditions précédentes. "Organiser un événement le dimanche coûte 2,5 fois plus cher en France et installer les tribunes spéciales c'était extrêmement cher", a expliqué l'organisateur, cité dans Ouest-France. Le vendredi, des billets seront en vente à 29 euros. Le samedi et dimanche, les tickets les moins chers seront de 69 euros la journée, et une place assise en tribune coûtera 85 euros. La billetterie sera ouverte le mercredi 4 juin prochain.