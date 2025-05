Personne ne connaît la réponse : voici ce que signifient les lignes de couleur sur vos pneus

Les pneus de voiture possèdent souvent une ou plusieurs bandes colorées dont la signification échappe à de très nombreux automobilistes.

Il vous est peut-être déjà arrivé de croiser une voiture équipée de pneus striés de bandes colorées bien nettes et de vous demander ce que cela signifiait. Ces lignes assez fines - rouges, bleues, jaunes, vertes, parfois même multicolores -, font tout le tour du pneu au niveau de la bande de roulement, celle qui est en contact direct avec le sol lorsque le véhicule est en marche. Il n'est d'ailleurs pas rare que les pneus possèdent plusieurs traits de couleurs différentes.

Alors, à quoi servent ces lignes ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces bandes de couleurs n'ont aucune fonction esthétique. Elles ne sont ni décoratives, ni même techniques pour l'automobiliste. Ces bandes sont en réalité des balises industrielles, conçues pour l'identification rapide des pneus sur les chaînes de production et dans les entrepôts. Chaque couleur, ou combinaison de couleurs, correspond à un type précis de pneu : dimensions, indice de charge ou de vitesse (qui correspond à la charge ou à la vitesse maximale qui peut être supportée par un seul pneu), type de gomme...

© 123RF

Elle peut même désigner un client particulier. Un fabricant peut par exemple utiliser une couleur pour distinguer un lot de pneus commandé spécifiquement par un constructeur automobile. Une bande rouge pour savoir que ces pneus sont destinés à être montés sur des Peugeot, verte pour des Audi, ou bleue pour des Tesla. Il n'existe en revanche pas de code de couleur universel. Chaque manufacturier utilise les couleurs qu'il souhaite pour leur attribuer une spécificité. Une ligne bleue chez Michelin peut ne rien signifier chez Bridgestone ou Pirelli, ou alors signaler une caractéristique complètement différente.

Ces lignes colorées n'ont donc aucun impact sur les performances du pneu et ne fournissent aucune indication à l'automobiliste qui vient acheter des pneus dans un garage. Elles servent uniquement à faciliter la logistique et à éviter les erreurs lors du stockage ou de l'expédition des pneus vers les différents clients.

Si vous ne voyez pas de lignes de couleurs sur les pneus de votre voiture, rien de plus normal. Ces marques disparaissent très vite. Elles sont simplement peintes sur la bande de roulement et s'effacent naturellement dès les premiers kilomètres au fur et à mesure que la gomme frotte sur la route. C'est pour cela que vous ne verrez jamais ces bandes de couleur sur des pneus usés. En revanche, si lors de votre prochain achat de pneus vous ne voyez aucune bande de couleur, vous pourrez demander à votre garagiste s'il est certain qu'ils sont bien neufs.