Cette amende surprend les automobilistes : 42 euros pour un oubli en sortant de voiture

Un automobiliste a récemment reçu une amende pour une petite négligence qui peut arriver à tout le monde.

Imaginez-vous garer votre voiture dans un coin calme, sans le moindre panneau d'interdiction de stationnement, et découvrir à votre retour quelques minutes plus tard une contravention glissée sur le pare-brise. Montant à payer : 42 euros ! La raison de cette amende ? Avoir laissé la vitre de votre véhicule ouverte de quelques centimètres pendant qu'elle stationnait dans la rue. Non ce n'est pas une blague. C'est arrivé à un automobiliste à Vicence, dans le nord de l'Italie, au pied du sanctuaire Notre-Dame du Monte Berico.

Le conducteur pensait sans doute bien faire en aérant un peu l'habitacle avant de sortir, ou alors a-t-il simplement oublié de remonter complètement sa vitre. Mais pour les autorités, il venait tout simplement de commettre une infraction au Code de la route.

Car en Italie, il existe un article du Code de la route, le 158, qui stipule que les automobilistes doivent tout mettre en œuvre pour sécuriser leur véhicule, même à l'arrêt. Cela inclue la fermeture des portières, de l'éventuel toit ouvrant, mais aussi des vitres avant et arrière. Laisser quoi que ce soit entrouvert lorsque l'on quitte sa voiture est perçu comme une négligence pouvant faciliter le vol. C'est ce qui est arrivé à l'automobiliste italien, verbalisé pour avoir en quelque sorte "inciter au vol" en laissant sa vitre baissée.

© Petra Beerhalter - stock.adobe.com

Il n'y a pas qu'en Italie qu'il faut être particulièrement vigilant avant de quitter sa voiture. La règle est tout aussi stricte en Allemagne. Le Code de la route impose aux conducteurs de verrouiller leur véhicule et de fermer toutes les ouvertures, même lors d'un arrêt bref. Là encore, c'est une mesure de prévention contre les vols et actes de vandalisme. L'amende est moins salée qu'en Italie mais tout de même de 15 euros, et les forces de l'ordre n'hésitent pas à verbaliser les automobilistes étourdis. Risque-t-on le même sort en France ? Non, aucune loi n'interdit explicitement de laisser les vitres de son véhicule entrouvertes.

Mais attention : l'article R417-1 du Code de la route précise tout de même que le conducteur doit "prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou de vol". Cela signifie que si un vol ou un incident survient alors que les vitres sont ouvertes ou les portières non verrouillées, le conducteur peut être tenu partiellement responsable. Pas d'amende à la clé, mais votre compagnie d'assurance pourrait freiner des quatre fers au moment d'indemniser un éventuel sinistre survenu sur le véhicule.

Même un geste anodin, comme laisser une vitre entrouverte pour rafraîchir votre voiture, peut donc avoir des conséquences sur votre porte-monnaie.