Cette amende guette de nombreux vacanciers – elle peut coûter jusqu'à 1 500 euros

De nombreux Français partent en vacances pour explorer certains espaces naturels moins connus sans savoir qu'ils s'exposent à une grosse amende.

Tous les vacanciers n'envisagent pas leur été de la même façon. Il y a ceux qui retrouvent leur résidence secondaire, ceux qui filent dans la maison familiale, d'autres qui préfèrent le confort d'un hôtel ou d'une location saisonnière. Et puis ceux qui, de plus en plus nombreux – par goût ou par contrainte budgétaire - choisissent de partir avec leur toile de tente. Certains l'installent au sol, mais d'autres préfèrent la fixer directement sur le toit de leur voiture pour pouvoir camper où bon leur semble. Mais derrière cette impression de liberté se cache un piège que beaucoup ignorent et qui peut coûter très cher. Une seule nuit au mauvais endroit peut mener à une amende salée allant jusqu'à 1 500 euros.

En France, l'installation d'une tente de toit est en effet soumise à des règles très strictes. Ce n'est pas parce qu'on est garé sur le parking d'une belle plage de sable fin, au bord d'un lac ou sur un chemin de montagne que l'on peut y passer la nuit librement. La loi encadre fermement le camping sauvage, même lorsqu'il s'agit d'un véhicule. Certains lieux – comme les parcs naturels, les bords de mer, ou les zones protégées – sont formellement interdits au stationnement nocturne quand il y a intention de dormir.

© 123RF

Beaucoup de vacanciers pensent que rester dans leur voiture ou sur leur toit n'est pas considéré comme du camping. Erreur ! Dès que l'on passe la nuit dans son véhicule ou dans une tente installée dessus, cela peut être assimilé à du camping illégal si l'endroit n'est pas autorisé. Et les autorités locales sont de plus en plus vigilantes, surtout en période touristique. Les contrôles des forces de l'ordre sont plus fréquents et les verbalisations pleuvent.

Pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de se renseigner avant chaque étape : privilégier les aires dédiées aux véhicules aménagés ou les campings, même pour une seule nuit. Il vous en coûtera quelques euros mais vous n'aurez pas la mauvaise surprise d'être réveillés en pleine nuit par des gendarmes ou des policiers. Avec à la clé une amende d'un montant tel qu'elle gâchera assurément vos vacances.