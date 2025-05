Un symbole se cache sous votre voiture et mieux vaut savoir ce qu'il signifie

Ce symbole gravé sous votre voiture a une fonction très importante en cas de problème, mais très peu d'automobilistes connaissent sa signification.

C'est une petite chose à savoir qui peut vous éviter bien des misères en cas de crevaison. Il y a pourtant de grandes chances pour que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et ce n'est pas lorsque vous vous retrouverez devant le fait accompli, à devoir remplacer une roue crevée sur le bord d'une route, que vous allez remarquer que les constructeurs automobiles ont pensé à tout au moment de fabriquer votre auto. Absolument tous les conducteurs ont la crainte d'avoir un pneu qui explose en plein trajet, surtout lorsque l'on roule sur une voie rapide, par exemple à 130 km/heure sur une autoroute.

Pour certains, surtout ceux qui ont une âme de mécano, le remplacement d'une roue crevée peut s'effectuer en quelques minutes. C'est beaucoup plus laborieux pour d'autres qui peuvent y passer plus d'une heure. Et force est de constater que de nombreux automobilistes commettent une grave erreur au moment de soulever leur voiture à l'aide du cric, cet objet indispensable pour changer une roue. Il existe en effet des endroits bien précis où placer l'appareil sur un véhicule – appelés points de levage - pour ne pas risquer d'endommager certaines pièces.

© 123RF_Kinek00

Ces points de levage sont indiqués par des petits symboles (un triangle, une flèche…) et prennent souvent la forme d'une petite encoche. Ils se trouvent sous la voiture, généralement juste derrière les roues avant et devant les roues arrière. C'est là qu'il faut installer son cric car les fabricants de voiture renforcent spécifiquement le bas de caisse au niveau des points de levage. Soulever un véhicule hors de ces zones renforcées peut plier ou endommager le bas de caisse, aplatir une canalisation (frein, carburant) ou causer une instabilité dangereuse qui peut aller jusqu'à faire basculer le véhicule.

Autant de dégâts qui peuvent valoir une facture salée chez le garagiste. Vous pouvez regarder vous-même sous votre voiture si vous repérez un petit symbole près des roues. Et si vous avez le moindre doute, le plus simple reste d'ouvrir le manuel d'utilisation de votre véhicule. Ce petit livre trop souvent boudé par les automobilistes et abandonné dans la boîte à gants indique toujours l'emplacement exact des points de levage.