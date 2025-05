Adieu les mauvaises odeurs en voiture : ce mélange maison se prépare en 10 secondes et ne coûte rien

Cette recette rapide et économique va remplacer toutes les mauvaises odeurs de votre voiture par une senteur fraîche et agréable.

Vous en avez marre des mauvaises odeurs en voiture ? Celles qui indisposent et finissent par provoquer parfois des maux de tête et des nausées lors des longs trajets. Il existe pourtant une astuce simple et rapide pour faire disparaître les mauvaises odeurs et parfumer votre véhicule sans vous ruiner. Ce mélange se prépare en quelques secondes avec des produits que vous avez déjà à la maison. En plus, il laisse une agréable odeur de propre qui dure longtemps.

Pour le fabriquer, il vous faut seulement trois ingrédients : de l'adoucissant pour le linge, de l'alcool à 60 ou 90° (ou même de la vodka) et un peu d'eau. Mélangez une quantité égale de chaque ingrédient dans un petit flacon. Secouez bien, et c'est prêt ! Vous pouvez pulvériser un peu de ce parfum dans l'air de la voiture ou sur les tapis de sol pour qu'ils s'imprègnent de la bonne odeur.

© 123RF

Cette recette est très efficace pour chasser les mauvaises odeurs, comme celles laissées par la nourriture ou par vos animaux de compagnie, et même pour se débarrasser des odeurs de cigarettes. L'alcool permet de conserver le parfum plus longtemps et l'adoucissant apporte une odeur fraîche et agréable. Cette solution économique – comptez quelques centimes d'euros pour remplir un petit flacon – peut aussi très bien servir à la maison. Il suffit de vaporiser le produit sur les rideaux, les tapis ou les fauteuils pour parfumer durablement votre intérieur.

Attention tout de même si vous l'utilisez en voiture : il est judicieux de ne pas vaporiser directement le mélange d'alcool et d'adoucissant sur les sièges en cuir ou en tissu clair car cela pourrait laisser des taches difficiles à nettoyer. Et si jamais vous préférez une version plus naturelle, vous pouvez toujours remplacer l'adoucissant de lessive par quelques gouttes d'huile essentielle. Votre voiture sentira tout aussi bon mais sans avoir eu recours à des produits chimiques.