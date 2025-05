La Dacia Sandero est dépassée : cette voiture est de retour au sommet et c'est la plus aimée en Europe

Alors que les ventes de voitures électriques progressent, une surprise inattendue bouleverse le classement des modèles les plus vendus en Europe.

Le raz de marée chinois qui déferle sur l'automobile européenne a-t-il vraiment lieu ? Si l'on se fie aux ventes sur l'ensemble du continent européen, pas vraiment ! Du moins pas encore... En avril, 1 078 521 véhicules neufs (c'est précis) ont été immatriculés en Europe dans les 28 pays européens analysée par le cabinet spécialisé JATO Dynamics. Soit 0,1% de plus seulement qu'en avril 2024... Même chose plus globalement depuis le début de l'année avec 4 467 681 modèles vendus, soit 0,15% de plus qu'à la même période l'année dernière.

JATO note toutefois que les constructeurs chinois sont bien en forte progression avec 59% de hausse des immatriculations, une croissance surtout portée par les véhicules hybrides rechargeables. Ces derniers ont plus globalement le vente en poupe puisque les véhicules électriques et hybrides rechargeables, les PHEV, atteignent à eux deux plus d'un quart des ventes en avril, soit un record historique en Europe.

Mais la véritable surprise concerne le classement des modèles les plus vendus aux particuliers. Après près de 5 ans de règne sans partage, la Dacia Sandero voit son trône vaciller ! Si elle reste le modèle le plus vendu aux particuliers en France en 2024, le petit modèle de la filiale roumaine de Renault n'est plus en tête sur l'ensemble de l'Europe.

Que Renault se rassure, c'est une citadine du même groupe qui fait son grand retour au sommet : la Renault Clio, avec 19 000 exemplaires écoulés en avril. Elle décroche la première place européenne pour la première fois depuis juin 2020 ! La Sandero reste au second rang, tandis que la Peugeot 208 complète le podium 100% français.

Plus largement, les constructeurs hexagonaux réalisent une véritable razzia sur le top 10, plaçant 7 modèles dont les Dacia Duster (là aussi membre du groupe Renault) et les Toyota Yaris Cross et Yaris, produites dans l'Hexagone à l'usine de Valenciennes. Seuls quelques outsiders parviennent à se faufiler dans ce classement très tricolore, à l'image du Volkswagen Tiguan qui signe une belle 4ème place avec une croissance de 32%, de l'Opel Corsa, du Jeep Avenger (deux marques du groupe Stellantis) ou encore de la Mini Cooper. Des modèles en forme qui profitent d'un certain essoufflement des stars allemandes comme l'iconique Volkswagen Golf mais aussi le petit SUV T-Roc, plutôt en fin de carrière.