Cet élément cause près d'une panne de voiture sur deux – pensez à le faire vérifier avant de prendre la route cet été

La plupart des pannes de voitures ont la même origine. Il est pourtant assez simple de les anticiper.

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous installer derrière le volant de votre voiture, d'allumer le contact, et que rien ne se passe. Une fois, deux fois, trois fois… jusqu'à réaliser que quelque chose n'allait définitivement pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre véhicule ne démarre pas. La plus grave, et de loin la plus onéreuse, c'est la panne moteur. Faire changer un moteur coûte plusieurs milliers d'euros, parfois plus cher que la valeur de la voiture elle-même. Un démarreur défectueux, une défaillance électronique, un défaut d'alimentation en carburant, un bug de la clé électronique peuvent aussi clouer votre auto sur la route, la rendant incapable de parcourir le moindre mètre.

Mais la cause la plus répandue est encore plus simple. Les rélevés de l'ADAC – le puissant et très influent club automobile allemand fondé il y a plus de 120 ans – montre que 45% des pannes de voitures en 2024 ont été causées par une batterie défaillante. Pour arriver à ce chiffre, l'ADAC s'est appuyée sur tous les dépannages réalisés l'année dernière outre-Rhin par son service d'urgence. Ce qui représente tout de même plus d'un million d'interventions...

L'ADAC souligne d'ailleurs que cette panne touche aussi bien les véhicules anciens que récents. La batterie, qui fournit l'énergie nécessaire pour démarrer le moteur, mais aussi faire fonctionner les phares, la radio, le système de verrouillage et tout l'électronique, a une durée de vie moyenne comprise entre 4 et 6 ans. Il arrive malheureusement que son espérance de vie soit beaucoup plus courte.

Une voiture qui effectue beaucoup de trajets courts a plus de risques que sa batterie soit HS rapidement car c'est en roulant que celle-ci se recharge. Les conditions météo jouent aussi un rôle sur la durée de vie des batteries. Tout le monde sait qu'elles n'aiment pas le froid, mais le nombre de batteries qui tombent à plat en été est également élevé. La chaleur accélère en effet le vieillissement de la batterie en asséchant ses composants internes et en augmentant sa décharge.

Heureusement, il existe différents moyens d'anticiper une panne de batterie. Le plus simple est de passer chez son garagiste pour la faire tester, ou de le faire soi-même avec un multimètre (un petit appareil qui permet de vérifier la tension). Il est aussi possible, si votre voiture est restée un long moment stationnée, dans un garage par exemple, d'utiliser un mainteneur de charge. Cet appareil électrique, qui se branche sur une prise classique, sert à fournir à la batterie un courant continu suffisant pour qu'elle ne se décharge pas complètement.

Un simple contrôle avant de partir en vacances peut vous éviter bien des ennuis sur la route. Car au-delà du prix d'une batterie neuve, généralement compris entre 80 et 150 euros, une voiture qui ne démarre pas peut engendrer de gros frais de dépannage si la panne se produit au milieu de nulle part et nécessite une intervention. Sans compter le temps que vous aurez perdu à ne pas pouvoir démarrer votre véhicule.