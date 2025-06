De nombreux automobilistes vont recevoir ce mail cet été : c'est une arnaque et voici ce qu'il faut faire

De nombreux automobilistes risquent de se faire piéger cet été par une nouvelle fraude particulièrement dangereuse.

Le ciel est bleu, le soleil brille, c'est bientôt l'heure de préparer les vacances d'été, de réserver son séjour pour les plus distraits mais aussi de songer au grand départ en voiture... Mais ce n'est pas parce que les perspectives sont belles qu'il faut relâcher sa vigilance. Depuis quelques semaines, une nouvelle fraude plutôt bien ficelée cible les automobilistes. On l'a vue apparaître lors des ponts du mois de mai en France et elle risque de faire de nombreuses victimes durant la période estivale. C'est d'abord la société Vinci Autoroutes et son service d'abonnement Ulys qui ont alerté, suivie par la Sanef et sa filiale Bip&Go. Les malfaiteurs usent d'un procédé assez simple : ils vous envoient un mail, plus rarement un SMS, pour vous inciter à régler un impayé de péages qui évidemment ne correspond à rien.

A l'intérieur du courrier électronique ou du texto, un lien vous est présenté pour régler un solde de 6.80 euros avec une date à ne pas dépasser afin de vous forcer à agir vite. Il se peut aussi que le message fasse la promotion d'une offre alléchante, une fois encore dans l'unique but de vous faire cliquer. Si vous faites l'erreur d'appuyer sur le lien frauduleux, vous serez invités à laisser vos données personnelles et vos coordonnées bancaires. Du pain béni pour les hackers qui les collectent pour ensuite s'en resservir.

© SYSPEO/SIPA

Comment savoir si vous êtes victimes d'une arnaque ? Pas facile de s'y retrouver pour les automobilistes, de plus en plus nombreux à utiliser un badge de télépéage sans compter l'avènement des autoroutes en flux libre, comme c'est par exemple le cas sur l'A13 entre Paris et la Normandie aujourd'hui débarrassée de gare de péages. Néanmoins, plusieurs signes peuvent vous permettre de ne pas vous faire piéger. D'abord, en vérifiant l'adresse de l'expéditeur. Celles utilisées par Vinci Autoroutes, Ulys ey Bip&Go se terminent obligatoirement par les noms de domaine suivants :

@ulys.com

@vinci-autoroutes.com

@services.ulys.com

@clients.ulys.com

@contact.ulys.com

@email.vinci-autoroutes.com

@e.ulys.vinci-autoroutes.com

@enquete.vinci-autoroutes.com

@bipandgo.com

Si ce n'est pas le cas, soyez sûr que vous êtes victime d'une tentative de hameçonnage. Ensuite, lorsque la fraude est transmise par SMS, sachez que les messages envoyés par les escrocs commencent par "+33 6", ce qui ne correspond pas aux numéros commerciaux des sociétés concernées. Enfin, la Sanef précise qu'il n'existe qu'un site de télépaiement : https://sanef.com pour régler son péage, si ce n'est pas fait dans un bureau de tabac ou sur une borne dans les aires d'autoroutes.

Dans les jours qui viennent, des millions de vacanciers vont emprunter les autoroutes pour se rendre sur leur

s lieux de vacances. Une aubaine pour les arnaqueurs qui vont pouvoir ratisser large. Voilà pourquoi il vous faudra redoubler de vigilance. Et surtout ne jamais laisser vos informations personnelles si vous avez le moindre doute.