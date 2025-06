24h du Mans : l'Hyperpole, aberration ou idée de génie ? Voici les règles et comment ça marche

Avant le grand week-end de course, la semaine des 24H du Mans est marquée par les essais qualificatifs ce mercredi et jeudi. Avec un format qui ne cesse d'évoluer : l'Hyperpole. Voici son fonctionnement cette année.

Et l'ACO a créé l'Hyperpole… Pour dynamiser des essais qui demeurent accessoires à l'heure de s'élancer pour une course d'endurance de 24 Heures, l'organisateur des 24 Heures du Mans a sorti de son chapeau depuis quelques années le format de l'Hyperpole. A la place de la classique chasse au chrono qui n'animait le plus souvent que les toutes dernières minutes des qualifications, les 24 Heures du Mans ont inventé un format plus progressif, sous forme d'élimination assez proche de celui utilisé en F1. Avec le risque de trahir un peu l'esprit de la célèbre course d'Endurance...

Cette année, encore du changement ! Le format a évolué et les concurrents n'auront pas le temps de chômer. Avant la terrible épreuve des 24H, redoutable pour les hommes comme pour la mécanique, c'est un véritable sprint qui leur est proposé. Avec plusieurs défis à relever...

Si dans le passé, les qualifications se succédaient par tranches de 2 heures, de nuit comme de jour, cette fois, les concurrents ont peu de temps pour essayer d'obtenir le meilleur chrono possible avant la sélection finale. Mercredi 11 juin, après une première séance d'essais libres, les concurrents des catégories LMP2 et LMGT3 seront les premiers à s'élancer pour 30 minutes de qualifications. L'enjeu est de taille : seuls les 12 meilleurs de chaque catégorie accèderont à l'Hyperpole du lendemain. Les Hypercars auront ensuite leur propre séance de 30 minutes, avec 15 places à décrocher. Seuls les 15 meilleurs (sur 23 engagés) poursuivront ainsi l'aventure de l'Hyperpole... le lendemain !

Hyperpole, Hyperpole H1, Hyperpole H2, deux pilotes au minimum... Pourquoi faire simple ?

Le jeudi, l'excitation montera ainsi d'un cran avec deux séances consécutives, dites Hyperpole 1 (H1) et Hyperpole 2 (H2). En H1, les 24 voitures qualifiées la veille (12 LMP2 et 12 LMGT3) se disputeront pendant 20 minutes les 8 meilleures places de chaque catégorie, gages d'accès à H2. Les Hypercars suivront le même schéma, les 15 qualifiées de la veille bataillant pour déterminer les 10 finalistes.

Vous suivez toujours ? H2 sera enfin le théâtre de la dernière ligne droite : en 15 minutes chrono, il faudra tout donner pour décrocher la pole position tant convoitée. Autant dire que chaque erreur sur la piste comme dans les stands sera rédhibitoire dans cette course contre-la-montre impitoyable où les écuries devraient aligner un seul pilote, différent entre l'Hyperpole 1 et 2 ! En H1 comme en H2, les pilotes retenus auront un à deux tours rapides maximum pour décrocher le meilleur chrono possible. Rappelons que les meilleures Hypercars ont bouclé un tour du circuit en 3'27 lors de la dernière journée test. Ajoutez-y un tour de sortie de stand et un tour de retour et il ne vous restera déjà plus que quelques maigres minutes pour retenter votre chance !

Des pilotes divisés par ce format

Avec ce nouveau format, l'ACO élargit les participants (ils n'étaient que 8 en Hypercars l'an dernier à disputer l'unique séance d'Hyperpole) avec un risque majeur : voir la chasse au chrono de nouveau obstruée ou gênée par une donnée essentielle au Mans, la gestion du trafic. De quoi mettre fin au débat entre amateurs de piste partagée à l'ancienne et adeptes de tours "libres" ?Pas si sûr... "Avant, il y avait une part de mérite, mais aussi de chance. Il fallait réaliser le bon tour, sans trafic ni drapeau rouge. Désormais, le classement devrait mieux refléter les performances pures ", juge Sébastien Buemi, pilote de la Toyota n°8 à nos confrères d'Endurance 24 là où Loïc Duval, pilote Peugeot, se montre moins fan de ce format qui rompt avec la tradition.

Le Français pourra être davantage séduit sur un point : là où les pilotes étaient l'an dernier quasiment seuls en piste sur les plus de 13 kilomètres de tracé (les 8 voitures s'étalant sur la longueur du circuit), il faudra à nouveau composer avec davantage de concurrents en piste, en Hypercar comme en LMP2 et GT3. Ces derniers devront d'ailleurs particulièrement surveiller les rétroviseurs au moment de gérer la vitesse des pilotes LMP2 en piste...

On résume le programme total des qualifications des 24h du Mans :

Mercredi 11 juin :

18h45 à 19h15 : Qualifications des LMP2 et LMGT3

19h30 à 20h : Qualifications des Hypercars

Jeudi 12 juin :

20h à 20h20 : Hyperpole 1 (LMP2 et LMGT3)

20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 (LMP2 et LMGT3)

21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 (Hypercars)

21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 (Hypercars)

Ces séances d'essais sont à suivre en direct sur Eurosport (1 ou 2 en fonction des horaires) et sur le site officiel des 24H du Mans.