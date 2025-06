Pourquoi les pilotes des 24h du Mans ont l'interdiction de dire ce mot - l'amende est salée

Les pilotes et membres d'équipes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent pendant les 24 Heures du Mans, au risque de récolter une très grosse amende.

Depuis mercredi, et jusqu'au dénouement de la course dimanche après-midi, la 93ème édition des 24 Heures du Mans va occuper le devant de la scène automobile. Un événement très attendu par les fans qui viennent d'un peu partout en France, et pas seulement, admirer les champions et les bolides qui vont se défier sur le légendaire circuit sarthois. Mais quand il s'agira d'écouter ou de lire les impressions des pilotes sur la piste, voire même des membres du staff des différentes écuries, il y a quelque chose que les amateurs des 24 Heures ne pourront pas entendre.

Car dans le monde de l'Endurance, les pilotes ne peuvent plus tout dire. Ils peuvent évidemment parler de leurs émotions à la sortie de la voiture, évoquer une stratégie ratée, un accrochage évité de justesse, ou même critiquer un concurrent trop agressif. Mais il existe un sujet sur lequel le silence est obligatoire. Tous les pilotes, comme les responsables d'équipes et membres de staff, ont interdiction de parler de la Balance of Performance (BoP).

De quoi s'agit-il ? D'un système mis en place par les organisateurs de courses d'endurance pour niveler les performances entre des voitures de conceptions parfois très différentes pour assurer une compétition plus équitable. Des ajustements techniques qui peuvent pénaliser certaines voitures au niveau du poids, de la puissance du moteur, de la capacité du réservoir…

© COUESME Jean Luc/SIPA

Mais pourquoi est-il strictement interdit de commenter publiquement la BoP ? Pour protéger la crédibilité du système qui repose sur des données techniques et des calculs établis sur les performances de chaque voiture. Critiquer la BoP revient souvent à mettre en doute l'équité sportive, ce qui peut nuire à l'image des courses auprès du public, des sponsors et des médias. La Fédération internationale de l'Automobile (FIA) souhaite éviter toute polémique et demande donc à ce que le sujet ne soit jamais évoqué dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Cela arrive pourtant, le plus souvent de façon détournée. Mais lors d'une interview donnée à Motorsport.com, le directeur sportif de Toyota Gazoo Racing, vainqueur dans la catégorie Hypercars au Mans entre 2018 et 2022, ne s'était pas montré suffisamment diplomate. Il s'était plaint de la modification tardive de la BoP survenue lors de l'édition 2023 remportée par Ferrari et plus globalement d'un certain manque de transparence. Une sortie médiatique qui n'avait été du goût de la FIA. Rob Leupen avait écopé d'une amende salée de 10 000 euros accompagné d'un sursis.

Une manière forte de rappeler aux pilotes et aux écuries qu'ils pouvaient toujours parler de la météo, des réglages techniques ou des choix de pneumatiques mais pas de la Balance of Performance. La FIA se laisse même le droit d'infliger des pénalités sportives. Pas dit qu'on entende beaucoup parler de BoP d'ici dimanche.