"Des SUV électriques pour 6 000 euros" : la promesse folle du PDG d'une grande marque

Le patron d'un grand constructeur automobile pense que le prix raisonnable d'un SUV électrique devrait être de 6 000 euros à l'avenir.

Quel est le principal frein à l'achat d'un véhicule électrique pour les ménages ? Si certains prétendent qu'il s'agit de l'autonomie – par ailleurs en constante augmentation -, il faut néanmoins prioritairement se tourner vers les tarifs. Et ce ne sont pas les aides à l'achat, que ce soit le bonus écologique et désormais les primes certificats d'économie d'énergie, qui vont permettre aux foyers les plus modestes d'accéder à l'électrification de leur véhicule. En France, une voiture électrique neuve coûte en moyenne aujourd'hui encore entre 15 et 25% plus cher qu'un modèle thermique équivalent. C'est beaucoup, surtout quand on mesure l'inflation des prix des voitures depuis une dizaine d'années.

Mais à en croire le patron d'un grand constructeur automobile, il serait envisageable de réduire drastiquement le prix des véhicules électriques dans un futur proche. Zhu Jiangming, le PDG du constructeur chinois Leapmotor, l'a fait savoir il y a peu lors d'une interview qui a fait grand bruit. Selon le dirigeant, il serait "raisonnable pour les constructeurs automobiles de vendre un SUV de taille moyenne pour 50 000 yuans (environ 6 000 euros) à l'avenir."

On est loin, très loin, des tarifs appliqués actuellement sur le marché européen. Sur le vieux continent, les SUV électriques restent des véhicules réservés à des budgets confortables. Chez Renault, le Scenic E-Tech débute à 39 990 euros, tandis que le Peugeot e-3008 s'affiche à partir de 44 990 euros. Du côté de Volkswagen, l'ID.4 coûte environ 43 000 euros...

© Leapmotor

Comment imaginer pouvoir diviser ces prix par 5 ou 6 ? Selon Zhu Jiangming, plusieurs facteurs permettront de faire chuter les prix. Il compare l'évolution des voitures électriques à celle des produits électroniques grand public, comme les téléviseurs dont les prix ont chuté ces dernières années. Selon lui, l'élément central de cette baisse de coûts est l'intégration des technologies électroniques, notamment celle des puces. Il pense aussi que les coûts de fabrication des voitures pourraient diminués si les systèmes embarqués étaient moins complexes.

Leapmotor, jeune marque fondée en 2015, vient d'ouvrir son premier point de vente à Hong Kong et prévoit de construire plusieurs usines en Europe. Elle a également noué l'année dernière un partenariat stratégique avec le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat…), qui a investi près de 1.5 milliard de dollars dans l'entreprise chinoise. Leapmotor propose déjà plusieurs modèles de SUV électriques, notamment le B10 et le C10, à des prix déjà plus compétitifs que ceux des constructeurs européens.

Derrière cette promesse de SUV à 6 000 euros, pointe sans doute un coup de communication provocateur. Atteindre un tel prix en Europe paraît aujourd'hui impossible, compte tenu notamment des normes environnementales, des exigences de sécurité et des coûts de production locaux. Même en Chine, aucun SUV électrique n'a encore été vendu à ce tarif. Il est donc probable que la déclaration de Zhu Jiangming visait surtout à faire parler de Leapmotor, ce qui a plutôt bien fonctionné.