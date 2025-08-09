L'erreur que font 90% des automobilistes quand ils nettoient le pare-brise de leur voiture

La plupart des automobilistes négligent une partie importante lorsqu'ils lavent le pare-brise de leur voiture.

Il vous est peut-être déjà arrivé de pester contre l'efficacité de vos essuie-glaces. D'activer leur mise en marche et se rendre compte qu'il restait de nombreuses traces sur le pare-brise de votre auto. Vos balais d'essuie-glaces étaient peut-être trop vieux ou leur caoutchouc trop sale. Mais il est également possible que c'est l'autre côté de la grande vitre de votre voiture qui restait encrassée et vous empêchait d'avoir une bonne visibilité.

De nombreux automobilistes accordent une grande importance à l'état extérieur de leur pare-brise, en le nettoyant régulièrement, mais négligent la partie intérieure. Pourtant elle se salit également avec le temps et peut considérablement gêner la conduite – notamment avec les reflets du soleil - lorsqu'une fine pellicule grasse s'est déposée sur la vitre.

Il est donc primordial de penser à bien nettoyer la partie intérieure de la vitre dès que des traces restent visibles. Mais avant de commencer, pensez toujours à passer un premier coup de chiffon pour enlever la poussière, souvent très présente dans l'habitacle d'une voiture. Ensuite munissez-vous d'un chiffon en microfibre propre et d'un nettoyant pour vitres, ou d'un mélange maison à base d'eau et de vinaigre blanc par exemple. Vaporisez le produit directement sur le chiffon - jamais sur la vitre pour éviter les coulures sur le tableau de bord – et effectuez des mouvements circulaires ou en forme de "Z" en veillant à bien appuyer sur les traces les plus tenaces.

© ROSSandHELEN photoqraphers

Bien que l'accès soit souvent plus difficile, il est important de de bien passer le chiffon dans les coins de la vitre, surtout en bas, à où la saleté s'accumule le plus souvent. Une fois la vitre bien nettoyée, refaites la même chose mais cette fois avec un deuxième chiffon sec pour éliminer toutes les traces de produit et obtenir une surface sans reflets. Si ce nettoyage demande quelques minutes d'efforts, il ne coûte pas grand-chose et est essentiel pour que le conducteur puisse bien voir tout ce qui se passe devant lui.

En France, le Code de la route prévoit d'ailleurs une amende pouvant aller jusqu'à 90 euros si votre visibilité est jugée insuffisante par les forces de l'ordre. La plupart du temps cette infraction est constatée lorsque l'extérieur de la vitre est particulièrement sale ou quand un conducteur roule avec du gel ou de la neige sur son pare-brise. Mais l'entretien régulier de la partie intérieure de la vitre permet au moins de rouler plus sereinement et d'éviter les mauvaises surprises.