GP d'Autriche : mais qui est donc Franz Hermann, le nouveau héros des fans des F1 ? Ils dépensent des fortunes pour lui

Le phénomène Franz Hermann déchaîne les passions des fans de F1 prêts à dépenser des fortunes pour arborer les produits dérivés de cette nouvelle icône.

Ouvrez l'œil si vous regardez le Grand Prix d'Autriche de F1 ce week-end ! Sur les terres de Red Bull, vous verrez peut-être certains fans arborer fièrement un t-shirt floqué du nom de "Franz Hermann". Un nom qui suscite bien des interrogations pour les non-initiés, mais qui fait fureur auprès des passionnés de Formule 1 depuis plusieurs semaines.

Ne cherchez pas pour autant ce nom sur la grille de départ ! Non, ce n'est pas le nouveau pilote Alpine ou le futur remplaçant de Lewis Hamilton. "Franz Hermann", nouveau héros des fans de F1, n'existe tout simplement pas... Ou plutôt, ce n'est qu'un pseudo. Vous pensez au film F1 ? Pas du tout. Pour l'anecdote, le pilote fictif joué par Brad Pitt se nomme dans le film Sonny Hayes. Rien à voir donc avec ce patronyme germanique...

"Franz Hermann" n'est effectivement autre que le pseudonyme utilisé par Max Verstappen, le champion du monde en titre et pilote vedette de Red Bull, lorsqu'il s'est lancé incognito dans une session d'essai GT3 au Nürburgring au printemps dernier. Une sortie voulue en toute discrétion mais rapidement éventée. Elle n'en a pas été moins réussie puisqu'elle lui a permis de décrocher un nouveau record sur la célèbre Nordschleife (record non homologué), tout en se focalisant sur le plaisir de piloter loin de la foule et de la pression médiatique habituelle en F1.

Mais ce qui devait rester une escapade presque secrète s'est rapidement transformée en un véritable phénomène. Le nom de Franz Hermann s'est mis à buzzer, rivalisant presque en popularité avec Max Verstappen lui-même. Le pilote néerlandais a alors eu l'idée de génie de surfer sur cette notoriété inattendue en lançant une ligne de produits dérivés "Franz Hermann" sur sa boutique en ligne officielle.

En quelques minutes à peine, les hoodies et t-shirts à l'effigie de ce nouvel alter ego se sont arrachés, malgré des prix avoisinant respectivement les 60€ et 40€. Des objets collectors que les fans inconditionnels de Verstappen s'empressent d'acquérir, certains n'hésitant pas à débourser aujourd'hui plus de 110€ pour précommander une miniature de la Ferrari 296 GT3 "Franz Hermann", dont la livraison n'est pourtant prévue à la livraison que pour le mois de novembre 2025 !

La page officielle de la boutique en ligne de Max Verstappen. Les t-shirts sont en rupture de stock mais on peut précommander des miniatures GT 1/18 ou 1/43e © Verstappen.com

Quant à l'intéressé, il sourit aujourd'hui du buzz suscité au gré des interviews et entretient le mystère. Sera-t-il l'an prochain au départ des 24h du Nürbürgring ? Sous son nom ou celui de son désormais célèbre alter ego ? Le buzz Franz Hermann prouve en tout cas que sa popularité lui permettra d'attirer de nombreux fans quand il se lancera dans ce nouveau défi.

Il lui permet aussi d'entretenir le flou sur son avenir en F1, alors que les polémiques se sont succédé ces derniers mois avec les instances de la F1, d'avertissements sur son langage jusqu'à des pénalités pour son comportement en piste. Le Néerlandais n'a d'ailleurs plus qu'un point sur 12 sur son "permis de F1" et pourrait être suspendu pour une course en cas de nouvelle erreur au Red Bull Ring ce week-end.