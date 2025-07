Les ventes de voitures s'effondrent en France, une seule marque résiste encore à la crise

Si les ventes de voitures neuves ne cessent de reculer sur le marché français, une marque parvient à beaucoup mieux résister à la crise.

Il semble loin le temps où s'acheter une voiture faisait partie des priorités des Français. Les prix du neuf ont explosé depuis quelques années – avec une répercussion logique sur ceux de l'occasion - et une grande partie des ménages n'a pas les moyens de mettre 20 000 euros pour se payer une petite citadine ou 30 000 euros pour s'offrir une voiture familiale. Les derniers chiffres fournis par AAA Data pour faire le bilan du premier semestre de l'année confirment la chute des ventes des véhicules particuliers. En France, 169 504 véhicules neufs se sont écoulés entre le 1er janvier et le 30 juin. Cela équivaut à une baisse de 7.9% par rapport à 2024. A ce rythme-là, le cru 2025 pourrait être l'un des pires du marché automobile depuis 50 ans !

Certains constructeurs de renom affichent un net recul. Fiat, par exemple, accuse une baisse de 52% sur les six premiers mois de l'année 2025. Tesla (-39%), et Toyota dans une moindre mesure (-11%) tirent également la langue quand Peugeot (-4%), Volkswagen (-4%) et Citroën (-6%) vendent moins mais limitent la casse.

Le Bigster, dernier né chez Dacia, est commercialisé depuis le printemps 2025. © Régis Aumont/Linternaute.com

Dans ce marasme, le groupe Renault s'en sort bien. Il est le seul à rester dans le positif (+2.21%) avec ses marques Renault, Dacia et Alpine. Si le cas d'Alpine n'est pas très révélateur, avec une hausse de 78% sur le premier semestre mais sur un tout petit volume - 2 989 ventes effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin -, ceux de Renault et Dacia montrent qu'il est possible de résister dans la crise.En étoffant son catalogue de plusieurs nouveaux modèles depuis peu – R5 et R4 électriques, SUV Austral, Symbioz ou Rafale -, la marque au losange a trouvé une parade pour maintenir ses ventes à flots.

Mais c'est bien Dacia qui semble le mieux combattre l'érosion généralisée des ventes. Depuis le début de l'année, la marque conforte sa place sur le podium des constructeurs qui vendent le plus de véhicules neufs en France derrière Renault et Peugeot. Le tout avec une gamme beaucoup plus restreinte puisque Dacia s'articule autour de six modèles : Spring, Sandero, Logan, Duster, Jogger et Bigster.

La marque roumaine peut se reposer sur ses deux best-sellers, la Sandero et le Duster. La citadine accessible à partir de 12 990 euros demeure derrière la Renault Clio V et la Peugeot 208 II la voiture qui s'est le plus vendue dans les six premiers mois de l'année. Elle talonne même, avec 35 392 modèles neufs écoulés, la Peugeot 208 de deuxième génération (39 385). Le Duster, icône de la marque renouvelé en 2024, reste le SUV du segment B le plus vendu en France (22 678 unités) et apparaît à la sixième place du classement global. Avec un tarif démarrant sous les 20 000 euros, il séduit les ménages plus modestes ou ceux qui ne conçoivent simplement plus de surpayer une voiture.

Le Bigster, le dernier né chez Dacia, contribue à cette bonne dynamique. Soucieuse de se placer sur le très recherché segment des SUV familiaux, la marque a lancé au printemps un véhicule spacieux pour se positionner face aux Renault Austral, Citroën C5 Aircoss, KIA Sportage et autre Nissan Qashqai. Avec là encore une proposition de prix – la première version débute à 24 990 euros – qui place le Bigster en dessous de ses concurrents. Ce qui explique sans doute que Dacia a déjà enregistré 10 000 commandes quelques mois seulement après son lancement.

Avec 2 millions de véhicules immatriculés en France depuis 2005, dont un million entre 2018 et 2025, Dacia est plus que jamais une marque qui compte. Sa politique des "petits prix" porte ses fruits sur un marché où de très nombreux constructeurs aimeraient surfer sur la même dynamique.