"Des bruits anormaux" : Stellantis rappelle plus de 600 000 voitures en France, voici les modèles concernés

Plusieurs centaines de milliers de propriétaires de Peugeot, Citroën et Opel vont devoir ramener prochainement leur voiture au garage.

Stellantis n'en finit plus avec les campagnes de rappels. Le groupe, détenteur d'une petite quinzaine de marques automobiles parmi lesquelles Peugeot, Citroën et Fiat, a déjà fort à faire avec les nombreuses défaillances du moteur 1.2 PureTech et les problèmes liés aux airbags Takata. Après avoir demandé le retour de plusieurs centaines de milliers de voitures à travers l'Europe, Stellantis vient de lancer, le 3 juillet, une autre vaste campagne de rappels. Cette fois, elle concerne le moteur diesel 1.5 BlueHDi, celui-là même qui équipe certains des best-sellers du groupe.

Cette opération, relayée par nos confrères de L'Argus, est de très grande ampleur. Elle concernerait 636 000 véhicules en France, et presque 1 million en Europe, tous produits entre octobre 2017 et janvier 2023. Elle fait suite à la détection d'un défaut de conception au niveau de la chaîne d'arbre à cames, qui peut provoquer des bruits anormaux — notamment un cliquetis — et entraîner, dans les cas les plus graves, une casse moteur. Ce dysfonctionnement suscite une vive inquiétude chez de nombreux propriétaires, d'autant plus que certains véhicules sont désormais hors garantie.

© 123RF_S ROBIN

On retrouve le moteur 4 cylindres 1.5 BlueHDi sur une dizaine de modèles dont certains vendus à grande échelle, comme les Citroën C3 et C4, les Peugeot 208, 308 et 2008 mais également les Opel Corsa et Mokka. Si vous possédez l'un de ses modèles, et qu'il est sorti d'usine entre 2017 et 2023, alors vous devriez recevoir prochainement un courrier vous indiquant la marche à suivre.

Pour gérer ce rappel, Stellantis va mettre en place un dispositif technique spécifique. Les véhicules seront inspectés en atelier à l'aide d'une application de diagnostic sonore, capable de détecter des bruits anormaux provenant de la chaîne d'entraînement des arbres à cames, élément essentiel du calage moteur. En cas de bruit suspect, une intervention sera programmée, pouvant aller d'une simple reprogrammation moteur avec vidange d'huile à un remplacement de cette chaîne défectueuse par une version plus robuste. Toutes les opérations seront entièrement prises en charge par le constructeur.

Pour mieux faire passer la pilule auprès de ses clients, Stellantis a décidé dans le même temps d'étendre la garantie moteur à dix ans ou 240 000 kilomètres pour tous les véhicules concernés, sous réserve d'un entretien régulier et du respect des directives recommandées par la marque. De plus, un dispositif de remboursement rétroactif sera disponible à partir de mi-juillet pour les clients ayant déjà payé de leur poche une réparation liée à ce défaut depuis le 1er janvier 2023.

Sachez enfin que cette campagne de rappels se déroulera à partir du mois de juillet et se poursuivra jusque courant 2026. Pour ne pas engorger les ateliers des concessionnaires, Stellantis procédera par vagues successives, en donnant la priorité aux véhicules les plus anciens.