Oubliez la conduite douce pour le bien de votre voiture électrique – une étude sérieuse renverse toutes les croyances

Des chercheurs de l'université de Stanford ont mené une étude qui balaie les idées reçues sur la manière de conduire les voitures électriques.

Une récente étude menée par la prestigieuse université de Stanford a de quoi surprendre les conducteurs de plus en plus nombreux de voitures électriques. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle une conduite douce permettrait de préserver la batterie des véhicules électriques, les résultats révèlent qu'un style de conduite plus dynamique pourrait en réalité améliorer sa durée de vie. Pour leur expérience, les chercheurs de la célèbre université américaine ont analysé le comportement de 92 cellules de batteries soumises à 47 profils de conduite différents, sur des parcours divers et variés, allant de la ville à l'autoroute.

Ces tests ont accouché d'un résultat assez surprenant. Ils montrent que les batteries de voitures soumises à des variations fréquentes de vitesse et à une utilisation sur des parcours plus variés ont duré jusqu'à 38% plus longtemps que celles utilisées à des vitesses plus constantes sur des trajets beaucoup plus monotones, comme sur autoroute par exemple. Cela représente un gain significatif sur la durée de vie des batteries, puisque les véhicules qui ont roulé sur tout type de parcours à des vitesses très hétérogènes ont une durée de vie pouvant atteindre 313 800 kilomètres quand ceux qui ont essentiellement roulé sur autoroute à une allure plus régulière ont "seulement" atteint 227 000 km.

© Tierney - stock.adobe.com

Ce phénomène s'explique selon l'étude menée en Californie par le comportement chimique des cellules : une alimentation constante favorise un vieillissement accéléré des électrodes, alors que des cycles plus dynamiques, intégrant des phases d'utilisation plus intenses suivies de plages de récupération, semblent au contraire limiter cette dégradation. En alternant accélérations et freinages régénératifs – ceux-là même qui permettent de recharger les batteries simplement en décélérant - le système évite une usure continue, ce qui offre à la batterie un cycle de vie plus équilibré et plus durable.

Outre ses conclusions sur la manière de conduire pour améliorer les performances des batteries électriques, l'étude soumet également des recommandations sur la gestion de la recharge. Pour préserver la batterie sur le long terme, il est conseillé aux utilisateurs de maintenir un niveau de charge autour de 50%, en évitant autant que possible les charges complètes à 100% ou à l'inverse de trop souvent rouler avec une charge proche de 0. Voici les clés, selon les recherches menées par l'université de Stanford, pour optimiser la performance des batteries de nos véhicules électriques.