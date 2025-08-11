Ils paient une assurance pour rien – l'arnaque qui guette de nombreux vacanciers quand ils louent une voiture

De nombreux automobilistes se font avoir lorsqu'ils louent une voiture pendant leurs vacances.

C'est en été que les agences de location de voitures font leur meilleur chiffre d'affaires. Et pour cause, de nombreux vacanciers voyagent en train ou en avion et souhaitent avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer facilement une fois arrivés à destination. C'est en effet la meilleure solution pour visiter une région ou un pays sans dépendre de personne. Mais louer une voiture coûte assez cher. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 30 euros la journée dans les agences de location pour se procurer une citadine, 50 euros pour une berline et 70 pour un SUV. Pour une famille qui souhaite louer un véhicule pendant une semaine, la note dépasse très vite les 300 euros.

Et la facture peut encore grimper ! Si le prix de base comprend obligatoirement l'assurance en responsabilité civile, les options pour être assurés en cas de vol ou pour être exemptés de franchise en cas de sinistre – souvent comprise entre 1 000 et 2 000 euros – sont payantes. Des garanties qui peuvent coûter entre 20 et 50 euros par jour. Il est toutefois fortement conseillé de les souscrire pour rouler l'esprit tranquille et ne pas risquer de devoir payer les réparations au prix fort si vous vous rendez responsable d'un accident.

© Jeppe Gustafsson//SIPA

Néanmoins, de nombreux automobilistes dépensent des dizaines d'euros pour ces assurances optionnelles alors qu'ils ne le devraient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà couverts, notamment pour le remboursement total de la franchise en cas de sinistre. Beaucoup ne le savent pas, mais leur carte bancaire leur offre ces garanties complémentaires, y compris à l'étranger. Les agences de location ne le précisent que très rarement mais préfèrent insister sur l'importance de souscrire à ces options supplémentaires pour pouvoir faire gonfler la facture.

Si vous êtes titulaire d'une carte Visa Premier, Mastercard ou American Express, votre banque prendra le relais pour couvrir partiellement ou intégralement les frais restant à votre charge. Cette indemnisation n'intervient toutefois qu'après avoir payé la franchise au loueur et sur présentation des justificatifs à l'assureur associé à la carte bancaire. Une seule obligation pour être remboursé : régler la location de la voiture avec votre carte bancaire.

Dans le doute, si vous avez besoin de précisions avant de vous présenter dans une agence de location, le mieux reste de vous rapprocher de votre banque afin de connaître tous les avantages offerts par votre carte bleue.