L'essence sera moins chère ce week-end dans les stations-service de cette grande enseigne

Un grand distributeur va renouveler son opération "carburant à prix coûtant" les 5 et 6 septembre.

Nombreux sont les Français qui, au sortir des vacances estivales, font particulièrement attention à leurs dépenses. Ça tombe bien, une enseigne de la grande distribution a décidé d'organiser une nouvelle opération de vente de carburant à prix coûtant à l'occasion du premier week-end du mois de septembre. Une semaine après Leclerc, c'est Intermarché qui prend le relais en proposant aux automobilistes de faire le plein pour quelques centimes de moins les vendredi 5 et samedi 6 septembre.

Le grand distributeur avait déjà baissé le prix à la pompe début juillet pour le premier grand week-end de départs en vacances. Dans les centaines de stations-services participant à l'opération, il sera possible de payer son litre de Sans-Plomb ou de diesel environ deux centimes de moins que d'habitude. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut rappeler que les marges réalisées sur les prix de l'essence par les enseignes comme Intermarché, Auchan, Leclerc ou Carrefour sont très faibles.

© ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Pour économiser un euro, il vous faudra mettre environ 50 litres dans le réservoir de votre voiture, soit l'équivalent d'un plein pour de nombreux véhicules. Ces opérations à prix coûtant ont été instaurées de façon régulière par les grands distributeurs à la rentrée 2023 au moment où les prix de l'or noir flambaient, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. A l'époque, le prix du litre d'essence flirtait avec les 2 euros. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque le litre de Sans-Plomb 95 se vend actuellement en moyenne 1.68 euro quand celui du diesel coûte dix centimes de moins (1.58 euro).

Malgré cela, les grandes enseignes, comme Leclerc la semaine dernière ou Intermarché ce week-end, continuent de proposer des "promotions" sur le carburant de temps en temps. Si elles ne gagnent pas d'argent dans leurs stations-services lors de ces opérations, elles espèrent attirer plus de clients dans leurs magasins pour qu'ils achètent leurs produits. Pour les automobilistes, cela reste un moyen de réaliser facilement de (petites) économies.