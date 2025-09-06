Ce vacancier voulait faire des économies de parking avant de prendre l'avion, un mois plus tard sa voiture est recouverte de PV

Une drôle de mésaventure est arrivée à un vacancier qui pensait avoir trouvé une ruse pour éviter de payer le stationnement de sa voiture à l'aéroport cet été.

Son calcul était mauvais. Le propriétaire d'une Mercedes pensait avoir eu une idée géniale en garant sa voiture sur le parking d'un grand centre commercial situé à proximité de l'aéroport de Bergame, en Italie, avant de partir en vacances. C'était sans compter sur le fait que les parkings des centres commerciaux sont la plupart du temps réservés à la clientèle et qu'ignorer cette règle pouvait coûter cher. Cet été, la presse italienne a relayé cette histoire qui a d'abord été diffusée grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

On y voit une Mercedes de couleur grise stationnée sur une place de parking du centre commercial Oriocenter, l'un des plus grands de Lombardie, qui permet de rejoindre l'aéroport en quelques minutes. Le véhicule de marque allemande est recouvert de poussière – on peut même lire le message "BUON RIENTRO" (bon retour en italien) écrit à la main sur le capot - mais ce n'est pas ce qui est le plus problématique pour son propriétaire. Alors qu'il espérait faire des économies de stationnement pendant ses vacances, les contraventions se sont empilées sur le pare-brise de sa Mercedes. A raison d'un PV par jour, d'un montant de 30 à 40 euros, le vacancier parti pendant un mois a récolté plus de 1 000 euros d'amendes.

La presse italienne rappelle que le stationnement sauvage autour de l'aéroport de Bergame est un problème récurrent et que chaque année de nombreux automobilistes cherchent des astuces pour se garer gratuitement à proximité au mépris des règles. Mais les équipes de surveillance du centre commercial Orioncenter ferment chaque soir l'accès au parking et distribuent des contraventions sur les véhicules qui vont y passer la nuit. Le Code de la route autorise une amende toutes les 24 heures, ce qui explique la multitude de procès-verbaux retrouvés sur cette Mercedes.

S'il avait choisi de se garer dans l'un des parkings officiels de l'aéroport, le vacancier aurait perdu beaucoup moins d'argent. Avec des tarifs compris entre 4 euros la journée à partir d'une semaine de stationnement dans un parking extérieur et 10 euros dans un parking couvert, il aurait pu s'en sortir pour environ 120 ou 300 euros. De quoi le faire réfléchir la prochaine fois qu'il devra prendre l'avion.