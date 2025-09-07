Un message étrange sur la notice – ce constructeur alerte sur un danger méconnu de la voiture électrique

Un constructeur de voitures met en garde les conducteurs sur un danger de la voiture électrique.

On savait que les voitures électriques, appelées à remplacer les véhicules thermiques dans quelques années, pouvaient donner mal au cœur. Moins qu'elles pouvaient être dangereuses pour le cœur. C'est pourtant ce que laisse entendre un constructeur automobile bien connu. Dans le manuel de bord de l'un de ses derniers modèles, l'EX30, la marque suédoise Volvo alerte tous les propriétaires sur les répercussions que peuvent avoir l'utilisation d'un véhicule électrique sur la santé de certains de ses utilisateurs.

Le message s'adresse aux personnes souffrant d'une maladie du cœur : "Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un appareil semblable, la recharge peut affecter le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, avertit le manuel du petit SUV 100% électrique qui fait un carton depuis son lancement en 2023. Toute personne portant un stimulateur cardiaque ou un générateur d'impulsions de stimulation biventriculaire sans capacité de défibrillation devrait s'abstenir de charger la voiture par elle-même." Posséder une voiture électrique sans pouvoir la recharger soi-même, avouez que cela n'a aucun sens. Mais Volvo persiste et signe : "Demandez à une autre personne de recharger votre voiture."

© PedroHenrique - stock.adobe.com

Qu'en est-il exactement ? Plusieurs études sérieuses effectuées par le passé sur des patients appareillés ont toutes minimisé ce danger. Le Point rappelle par ailleurs qu'une expérience récente menée à Munich sur 130 patients n'a pas permis de détecter le moindre dysfonctionnement du dispositif ni une quelconque accélération du rythme cardiaque des cobayes. Ce test simulait une situation extrême où le câble de recharge était placé sur l'épaule gauche des patients, âgés en moyenne de 59 ans, tout près du pacemaker.

Le magazine cite par ailleurs Daniel Steven, un responsable en électrophysiologie à l'Université de Cologne, lequel explique que les champs magnétiques mesurés entre 80 et 90 µT près des bornes rapides et entre 150 et 180 µT à domicile restent assez largement sous le seuil d'alerte situé à 300 µT.

Pour les experts, la recharge rapide des véhicules électriques ne présente donc pas de risque pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Malgré cela, certains constructeurs automobiles, Volvo en tête, continuent de prendre d'extrêmes précautions envers leur clientèle.