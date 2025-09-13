C'est le premier pays au monde où les gens n'achètent que des voitures électriques : l'ère de l'essence et du diesel est révolue

Dans ce pays européen, 97% des voitures neuves vendues au mois d'août étaient 100% électriques.

Dans le long chemin vers l'électrification des transports emprunté par un grand nombre de pays européens, certains ont pris de l'avance. Beaucoup d'avance. Un pays vient de dévoiler les chiffres de ses ventes de voitures neuves effectuées à l'occasion du mois d'août. Il est peu de dire qu'ils ont de quoi donner le vertige à ses voisins tant son pari du tout électrique semble sur le point d'être gagné. Selon les données révélées par site hongrois e-cars.hu, la Norvège a vendu 13 482 véhicules électriques neufs pour environ 500 véhicules thermiques le mois dernier. Cela représente 97% des ventes, un record pour le marché norvégien.

A titre de comparaison, en France actuellement une voiture neuve vendue sur sept est électrique, soit à peu près 15%. Si les chiffres du mois d'août ont été historiques pour la Norvège, ils ne font que confirmer une tendance. Dans ce pays scandinave, près de 80% des nouvelles immatriculations de voitures étaient électriques en 2022 et cette proportion a dépassé 90% l'an dernier. Elle atteint 94,5% sur les huit premiers mois de l'année. La Norvège est en passe de devenir le premier pays au monde où les gens n'achètent que des voitures électriques.

© 123RF

Pour y parvenir, les autorités ont introduit depuis plusieurs années des mesures fiscales fortes qui, au fil du temps, ont favorisé l'achat de véhicules électriques (déduction de la TVA, péages gratuits, possibilité d'utiliser les voies de bus sans restriction…). A l'inverse, de nouvelles taxes ont été créées afin de faire grimper le prix des voitures équipées de moteurs à combustion, ce qui a fini de décourager la quasi totalité des automobilistes d'investir dans des véhicules roulant à l'essence ou au diesel.

Pendant ce temps, la Norvège, qui compte près de 6 millions d'habitants, a su se doter d'un réseau de recharge performant distillé le long de tous les grands axes routiers du pays. Tout est réuni pour que les véhicules thermiques, défendus essentiellement par certains habitants de régions reculées, disparaissent des routes d'ici quelques années. Il y aurait d'ailleurs aujourd'hui plus de voitures tout électriques en circulation en Norvège que les hybrides, essence et diesel réunis.