Vers la fin des poignées de porte affleurantes ? La Chine va bientôt les interdire

Symboles de modernisme, les poignées de porte encastrées dans la carrosserie pourraient pourtant bientôt disparaître.

C'est depuis une dizaine d'années devenu un élément emblématique des voitures modernes. Les poignées de portes affleurantes, ces poignées plates à fleur de carrosserie, ont le vent en poupe chez les constructeurs automobiles. Bon nombre de marques les ont adoptées, à commencer par Tesla sur son Model S dès 2012, pour donner un look plus épuré à leurs modèles électriques et haut de gamme. Mais si ces poignées encastrables sont particulièrement appréciées des automobilistes pour leur esthétisme, elles posent de sérieux problèmes de sécurité. Si bien qu'en Chine, les autorités ont récemment présenté un projet de loi pour les interdire !

Il faut dire que les poignées de porte affleurantes, qui coûtent trois fois plus cher qu'une poignée de porte classique, sont sujettes à de nombreuses défaillances. C'est notamment le cas l'hiver quand il gèle et que les poignées électriques ne veulent pas s'extraire de la carrosserie pour permettre l'ouverture des portières. Mais il y a beaucoup plus grave : en cas d'accident, les poignées escamotables posent un problème majeur pour la sécurité des passagers.

© Toyota

Une série de crash-tests effectués en Chine ont révélé que ces poignées modernes permettaient d'ouvrir les portes après un choc latéral dans seulement 67% des cas, contre plus de 98% avec des poignées mécaniques. Des chiffres qui se sont malheureusement confirmés sur les routes avec de nombreux cas où les secours ne pouvaient pas accéder à l'habitacle et où les occupants se retrouvaient bloqués à l'intérieur du véhicule.

Échaudées par ce problème, les autorités chinoises sont décidées à les faire disparaître au plus vite. Si le projet de loi venait à passer, les constructeurs devront arrêter de produire des véhicules avec des poignées de porte affleurantes dès 2027 !

Il n'est pas interdit de croire qu'une telle décision pourrait influencer les grandes marques européennes. Car même si elles plaisent aux clients et permettent un gain aérodynamique si cher aux concepteurs de voitures électriques pour améliorer leur autonomie, ces poignées de portes encastrables présentent un réel déficit de sécurité. Un point sur lequel les constructeurs ne peuvent pas transiger, surtout à l'heure où certains scandales comme celui des airbags Takata ne cessent de faire les gros titres.