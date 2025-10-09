Des chercheurs fabriquent des routes avec des sacs plastiques, mais encore faut-il essayer de rouler dessus

Des chercheurs ont inventé un nouveau procédé pour construire des routes plus résistantes tout en luttant contre la pollution.

Et si l'avenir des automobilistes était de rouler sur des sacs plastiques ? C'est l'idée, farfelue à la première lecture, qu'ont eue des chercheurs australiens de l'Université Edith Cowan à Joondalup, dans la banlieue de Perth. Pourtant, cette innovation pourrait bien révolutionner la construction de nos routes. Fabriquées notamment à partir de bitume, qui n'est autre qu'un dérivé du pétrole, les infrastructures routières sont particulièrement polluantes. Pour réduire leur impact sur l'environnement, des chercheurs ont décidé de modifier la conception de l'asphalte en y intégrant des sacs plastiques comme ceux que l'on utilise dans les supermarchés.

Utiliser des plastiques dans les revêtements routiers n'est pas totalement nouveau. Mais le recours aux sacs plastiques pour fabriquer l'asphalte n'avait pas encore été expérimenté. Le résultat est particulièrement concluant puisque les routes obtenues sont plus résistantes aux fissures, supportent mieux le passage répété des voitures et durent plus longtemps. Et comme les sacs plastiques fondent à la même température que le bitume (entre 140 et 180 degrés), ils se mélangent parfaitement sans avoir à créer de pollution supplémentaire.

© adobe-stock

Ce projet s'attaque à deux problèmes en même temps. D'abord, celui du plastique produit par millions de tonnes chaque année dans le monde. Trop peu recyclé, à peine 10% sont réutilisés, il finit la plupart du temps dans les décharges, quand ce n'est pas en pleine nature ou dans les océans. S'en servir pour construire les routes serait un moyen de réduire cette pollution et donc de mieux préserver l'environnement.

Ensuite, si les sacs plastiques permettent de prolonger la durée de vie des routes, alors leur entretien coûtera moins cher, ce qui réduira les dépenses des collectivités. Mais pour que cette innovation soit reproduite à grande échelle, il va falloir qu'elle soit testée sur différents types de routes et dans des climats différents. En cas de réussite, on pourrait rouler demain sur des routes faites de vieux sacs plastiques, pour une conduite à la fois plus économique et plus écologique.