Cette nouvelle fonctionnalité de Waze va permettre d'éviter de nombreuses amendes

Waze bénéficie d'une nouveauté qui permet de rouler beaucoup plus sereinement dans les zones surveillées par un radar tronçon.

Waze va toujours plus loin pour aider les automobilistes. L'application qui compte plus de 140 millions utilisateurs dans le monde évolue une fois encore pour apporter une nouvelle fonctionnalité qui va ravir la communauté. Reconnue pour être la référence en matière de navigation optimisée, grâce aux nombreuses informations sur le trafic routier partagées en temps réel par ses utilisateurs, Waze est aussi très apprécié pour ses alertes radars. Ce le sera encore plus avec sa dernière fonctionnalité déjà en service dans plusieurs pays.

Alors qu'elle était déjà en mesure d'indiquer aux conducteurs leur vitesse instantanée et l'emplacement exact des radars automatiques, l'application est désormais capable de calculer la vitesse moyenne en temps réel lorsqu'un véhicule se trouve dans une zone surveillée par un radar tronçon. La nouvelle fonctionnalité s'active automatiquement dès qu'on entre dans un secteur équipé de détecteurs pour mesurer la vitesse moyenne. Le conducteur peut ainsi voir sur son écran s'il respecte la limite, et surtout ajuster sa vitesse durant toute la traversée du tronçon pour éviter de commettre une infraction.

© SIPA

Ce nouvel outil est déjà utilisé dans plusieurs pays, comme l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Italie ou encore la Bulgarie. Il permet d'éviter aux conducteurs d'avoir à faire leurs propres calculs, souvent très approximatifs, de vitesse moyenne lorsqu'ils se savent dans le viseur des caméras infrarouges. Cependant, d'autres pays où ces zones existent également ne peuvent pas bénéficier de cette fonctionnalité. C'est notamment le cas de la France où l'usage d'avertisseurs de radars, y compris via les applications de navigation, est strictement interdit par un décret datant du 3 janvier 2012.

Si Waze est autorisé dans l'Hexagone, notamment pour le calcul des itinéraires les plus favorables, les automobilistes français doivent composer avec une version qui ne bénéficie pas de toutes les mises à jour. Pour les radars, l'application signale seulement des zones de danger pour alerter les utilisateurs mais n'affiche pas leur emplacement précis sur le bord des routes.

Waze, racheté par Google en 2013, est volontairement bridé en France pour ne pas se mettre hors-la-loi. L'utilisation d'avertisseurs de radars à l'intérieur de nos frontières est sévèrement puni : retrait de 6 points sur le permis, amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros et confiscation de l'appareil permettant de localiser l'emplacement des dispositifs de contrôle de vitesse.